Elektroautos: Braucht Höchstädt mehr Ladestationen in der Stadt?

Plus Eine Fraktion im Stadtrat Höchstädt setzt auf die Vorbildfunktion der Stadt. Ein Stadtrat warnt dagegen vor blindem Aktionismus. So hat sich das Gremium entschieden.

Von Simone Bronnhuber

Die SPD-/FDP-/Pro-Höchstädt-Fraktion will für die Stadt weitere Schnellladestationen. Konkret sollen diese vor dem Rathaus, bei der Kita Don Bosco und am Bahnhof errichtet werden. Einen entsprechenden Antrag hat Bürgermeister Gerrit Maneth per Mail erhalten. Bei der Stadtratssitzung am Montag sagt er dazu: „Wir sind eh gerade dabei, Kosten für eine Station am Rathaus zu ermitteln. Dann aber richtig, heißt mit Carport und Fotovoltaik.“

