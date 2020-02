08.02.2020

E-Mobilität macht Löschen schwieriger

Stammtisch: Dillinger Feuerwehr informiert CSU über ihre Lage

Beim Stammtisch des CSU-Ortsverbands Dillingen in der Floriansstube der Dillinger Feuerwehr erläuterte Jens Fischer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, den 30 Besuchern die Struktur und Organisation der Wehr. So gebe es in Dillingen, einschließlich der Stadtteile, sieben eigenständige Feuerwehren. Der Feuerwehrverein der Kernstadt zählt zurzeit 230 Mitglieder, wovon 69 aktiv sind. Mit derzeit sieben Jugendlichen sei auch bei der Jugendgruppe ein positiver Trend zu verzeichnen, so Fischer. Eine weitere Herausforderung – neben der, den Mitgliederstand zu halten –, treffe die Dillinger Wehr in den nächsten Jahren: Durch Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren scheiden einige langjährige Mitglieder und Führungskräfte aus dem aktiven Dienst aus. Dies zu kompensieren, werde nicht leicht. Hinsichtlich der Jugendarbeit sieht Fischer die Zukunft in einer engen Zusammenarbeit mit den Wehren der Stadtteile.

Neue Herausforderungen stellen sich seinen Worten zufolge auch durch technische Neuerungen, wie etwa die Einführung der E-Mobilität. Hier werde die Brandbekämpfung erschwert, da das drei- bis vierfache an Löschwasser benötigt werde, als dies bei herkömmlichen Fahrzeugen der Fall ist. Mancher Teilnehmer des Stammtischs entschloss sich laut Mitteilung spontan, dem Feuerwehrverein beizutreten. Organisator Rüdiger Borke dankte namens des Ortsverbands für die informativen Ausführungen. Bei angeregten Gesprächen klang der erste CSU-Monatsstammtisch aus. (pm)

