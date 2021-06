Höchstädt/Dillingen

vor 31 Min.

Deutschland gegen Ungarn: So tippt EM-Orakel Maya aus Höchstädt

Plus Die Hündin aus dem Tierheim Höchstädt sagt die Ergebnisse der deutschen Spiele bei der Europameisterschaft 2021 voraus. Besser gesagt: Sie "frisst" die Gegner unserer Nationalelf einfach aus. Ungarn auch?

Von Simone Bronnhuber

Ach, wie ist das schön! Endlich haben uns Thomas Müller und Co. jubeln lassen. Der fulminante 4:2-Sieg gegen Portugal hat das sonnige Sommer-Wochenende mehr als versüßt. Der nächste deutsche Gegner in der Gruppenphase der Europameisterschaft 2021 heißt Ungarn. Anpfiff ist am Mittwoch, 21 Uhr. Die Daumen sind gedrückt – und sogar die Pfoten. Denn Spiel Nummer drei für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft heißt auch: Runde drei für Maya, die zweijährige Tierheim-Hündin aus Höchstädt. Sie ist das EM-Orakel unserer Zeitung. Wie sie das macht? Mit viel Gespür für ihre Lieblings-Leckerchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen