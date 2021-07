Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

EM-Finale: Die Italiener im Landkreis Dillingen sind für den Pokal bereit

Große Vorfreude auf das Finale gegen England herrscht bei diesen Italienern aus Dillingen. Sie alle arbeiten in der Osteria „Zur goldenen Traube“. Von links: Marco Castaldo, Vito Tamburrino, Valentina Sangiorgio und Fabio Notaro.

Plus Beim EM-Finale in London gegen England drücken heimische Fans und Experten aus der Region der Squadra Azzurra die Daumen. Wie sie die Chancen der Fußballer einschätzen.

Von Günther Herdin

50 der insgesamt 51 Partien bei der Fußball-Europameisterschaft sind absolviert, am Sonntag, 11. Juli, 21 Uhr, kommt es mit dem Finale Italien gegen England in London zum absoluten Höhepunkt dieser paneuropäischen Titelkämpfe. Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht auf dem Platz steht, im Landkreis werden Tausende von Fans verfolgen, was im Wembleystadion passiert.

