Diese Sailer-Schülerin hat einen Vitamindetektiv entwickelt

Mit einer Lern-App setzt sich Nina Kapfer vom Dillinger Sailer-Gymnasium in einem bundesweiten Wettbewerb durch. Was hinter ihrer Idee steckt.

Vom Büro des bundesweiten „Echt Kuh-l!“-Schulwettbewerbs hat das Dillinger Sailer-Gymnasium eine E-Mail erhalten. Die Mail beginnt mit den Worten „Liebe Nina Kapfer, wir freuen uns, dir heute wirklich „kuh-le“ Nachrichten zu senden“.

Bunte Schatzkiste der Natur: Nina Kapfer gewinnt 3000 Euro

Der Wettbewerb wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter dem Motto „Obst und Gemüse – Bunte Schatzkiste der Natur“ in vier Alterskategorien ausgeschrieben. Dabei konnte sich die Schülerin gegen rund 1800 Schülerinnen und Schüler beziehungsweise 400 andere Projekte aus ganz Deutschland durchsetzen: Sie gewann den ersten Platz in ihrer Alterskategorie. Die Zehntklässlerin kann sich über ein Preisgeld von 3000 Euro und eine goldene „Echt-Kuh-l“-Trophäe freuen.

Kapfer hat über dreieinhalb Monate hinweg informative und vielseitige Learning-Apps entwickelt und ihrem Projekt den Namen „Vitamindetektive – dem Obst und Gemüse auf der Spur“ gegeben. Spielerisch erhalten hier alle Altersgruppen wertvolle Informationen über heimische, aber auch exotische Obst- und Gemüsesorten, nachhaltige Landwirtschaft, Export und Import und sogar Rezepte.

Nach dem Abi will die Sailer-Schülerin studieren

Jury-Sprecher Günter Hetzke (Deutschlandfunk) lobte das Projekt in seiner Laudatio mit den Worten: „Ein Meisterwerk einer Einzelkämpferin. Ein Spaß für Jung und Alt.“ Die Preisverleihung musste online stattfinden. Bei der virtuellen Konferenz mit der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wurden die Erstplatzierten jeder Alterskategorie geehrt. Auf die Frage der Ministerin, wie sich Kapfer über einen so langen Zeitraum motivieren konnte, sagte die Schülerin, dass hier gar keine extra Motivationsspritze notwendig gewesen sei.

Da sie nach dem Abitur eventuell Mathematik oder Informatik studieren wolle, war die Arbeit an den Learning-Apps mehr Spaß und Freizeitvergnügen als Last. Auch die Schulfamilie des Sailer-Gymnasiums ist stolz auf den Erfolg ihrer Schülerin. MINT-Koordinator Christian Link betont: „Es ist toll, dass Ninas außerordentliches Engagement und die immense Arbeit, die in diesem Projekt steckt, auch Früchte trägt. Gleichzeitig ist dieser Preis eine wunderbare Werbung für alle Mitschülerinnen und Mitschüler, den Mut zu haben, auch selbst teilzunehmen. Es lohnt sich in vielerlei Hinsicht.“

Wie man Vitamindetektiv werden kann

Schulleiter Kurt Ritter ist begeistert: „Ich freue mich über diese Auszeichnung, es ist bereits die dritte in diesem Schuljahr. Dies dokumentiert die gute Arbeit in den Fachschaften und es freut mich außerordentlich, dass das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte honoriert wird.“

Wer Lust bekommen hat, auch Vitamindetektiv zu werden, kann die Webseite des Sailer-Gymnasiums (www.sailer-gymnasium.de) besuchen. Im Fachbereich Biologie findet sich die Verlinkung zu den Learning-Apps. (pm)