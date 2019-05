02.05.2019

Echte Raritäten für Sammler

Die Börse der Briefmarkenfreunde in der neuen Brenzhalle bietet allerhand

Die Briefmarkenfreunde Gundelfingen veranstalten am Sonntag, 5. Mai, in der „neuen“ Brenzhalle in Gundelfingen zum 27. Mal die bekannte Sammlerbörse. Zigtausende Ansichtskarten, Briefmarken, Münzen und Zeitdokumente werden ausgestellt. Zahlreiche Aussteller aus Bayern und Baden-Württemberg werden laut Pressemitteilung ihre Raritäten präsentieren.

Heimatgeschichtlich Interessierte, Stadtarchivare und Vertreter von Antiquariaten werden bei den alten Stadt- und Dorfansichten auch diesmal Interessantes finden. Da es sich bei den Objekten um Originale handelt, sind die Ansichtskarten sehr gut geeignet, in neuen Heimatbüchern oder Ortschroniken abgedruckt zu werden.

Aus dem vielfältigen Angebot, das topografische Ansichtskarten sowie auch alle denkbaren Ansichtskartenmotive von A bis Z, aus ganz Deutschland, Europa und Übersee beinhaltet, werden wohl alle Sammler wieder fündig werden, heißt es. Heimatvertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten können sich auf die Suche nach seltenen Ansichten aus der früheren Heimat machen und so Erinnerungen an vergangene Zeiten aufleben lassen. Viele Aussteller bieten wieder Briefmarken und Belege aus der ganzen Welt an. Lücken können dadurch in den Sammlungen geschlossen werden. Briefmarken-Kataloge und Spezialliteratur über Briefmarken werden ebenso angeboten.

Sammler, die schon lange nach frühen und seltenen Ausgaben von Bund, Berlin oder DDR suchen, werden sicher fündig.

Münzen, vom Altertum bis in die Neuzeit werden ebenso ausgestellt. Großen Anklang werden wieder die deutschen 100 Euro-Goldmünzen sowie die 5- und 10-Euro-Münzen mit Polymerring bei den Besuchern finden. Daneben wird auch alles aus Papier, wie etwa Aktien, Autogramme, Bierdeckel, Briefe, Bücher, Geldscheine, Heiligenbildchen, Heimatbelege, Notgeld, Fotografien, Reklamemarken, Rechnungen, Spielkarten, Sterbebilder, Wertpapiere, Zigarettenbilder angeboten.

Die Gundelfinger Sammlerbörse findet am Sonntag, 5. Mai, von 9 bis 15 Uhr in der Brenzhalle statt. Die Aussteller sind laut Mitteilung auch am Ankauf seltener Sammlerstücke interessiert. Der Wert von mitgebrachten Sammelobjekten kann auch diesmal kostenlos ermittelt werden. (pm)

