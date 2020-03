04.03.2020

Echte Unikate im Höchstädter Stadtrat

Freie Wähler/Junges Höchstädt informiert sich bei einem neuen Verein

Vertreter von Freie Wähler/Junges Höchstädt sind derzeit aktiv in der Stadt und den Stadtteilen unterwegs. Unter anderem war eine Gruppe bei der neugegründeten Jugendorganisation „All4One H-Town“. Ziel war ein Erfahrungsaustausch mit den Jugendlichen im Hinblick auf ihre Wünsche, die geplanten Aktivitäten und Erwartungen an die Stadt.

Derzeit erfolgt die Ausarbeitung einer Satzung zur Gründung eines Jugendvereines. Die aktuell rund 30 Jugendlichen wollen sich in erster Linie in geselliger Runde treffen und sich darüber hinaus für die Stadt engagieren. Erste Einsätze hat es dabei mit der Beteiligung am Herbstmarkt und beim Weihnachtsmarkt bereits gegeben. Des Weiteren soll es auch Anleitungen zu Graffiti als Kunst und nicht als Schmiererei geben, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Jugendlichen bedankten sich bei Bürgermeister Gerrit Maneth und beim Jugendreferenten Simon Schaller für die bisherige Unterstützung sowie für das Interesse von Freie Wähler/Junges Höchstädt an der neuen Jugendorganisation „All4One H-Town“. Besucht haben die Kommunalpolitiker vor wenigen Tagen auch den Höchstädter Stadtpark. Denn dort haben die Freien Wähler gemeinsam mit Junges Höchstädt zwei Insektenhotels platziert. Auf Anregung und unter Anleitung von FW-Vorsitzenden Fabian Weiß und unter Leitung von Stadtrat Simon Schaller wurden im Rahmen des Ferienprogramms mehrere Insektenhotels gebastelt. Diese wurden von den Jugendlichen jeweils handsigniert – echt Unikate. Zwei davon wurden nun im Stadtpark platziert und leisten einen kleinen, aber feinen Beitrag für die Umwelt, steht es in der Pressemitteilung.

Des Weiteren würden die Freien Wähler und Junges Höchstädt in Sachen Baumpflanzung in enger Abstimmung mit der Stadt und dem örtlichen Berufsschulzentrum stehen. Auch hier wolle die vorhandene Fachkompetenz gezielt zum Wohle der Umwelt und der Stadt genutzt werden. (pm)

