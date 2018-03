vor 25 Min.

Echter Palmesel beim Einzug in Laugna

Ernst Reitmayer führte beteiligte sich mit seinem Esel am Einzug zum Palmsonntag in Laugna.

Die Gottesdienstbesucher staunten am Palmsonntag nicht schlecht.

Am Sonntag vor Ostern gedenken die Christen des feierlichen Einzugs Jesu in Jerusalem – auf dem Rücken eines Esels, umringt von Palmzweigen. Im Mittelpunkt der Gottesdienste steht nach wie vor die Palmweihe, so auch am Sonntag in Laugna. Die Kirchgänger staunten allerdings, als ein echter Esel bereitstand. Besitzer Ernst Reitmayer aus Reatshofen begleitete mit ihm den Palmeinzug.

Themen Folgen