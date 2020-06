vor 48 Min.

Edeka-Brand in Höchstädt: Die Kripo bittet um Hinweise

Plus Für die Ermittler sind Beobachtungen, Bilder und Videos wichtig. Jetzt steht fest, wo das Feuer ausbrach.

Von Berthold Veh

Drei Wochen ist es her, dass der Edeka in Höchstädt niedergebrannt ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen zur Brandursache laufen weiterhin auf Hochtouren. „Der Verdacht der Brandstiftung besteht weiterhin“, sagt der Leiter des Kommissariats 1, Andreas Brandl, auf Anfrage. Es werde aber nach wie vor in alle Richtungen ermittelt.

Der Höchstädter Supermarkt brannte Ende Mai

Das Aufkommen an Hinweisen aus der Bevölkerung sei nicht groß. Die Kripo bittet deshalb um Mithilfe. Für die Ermittler wichtig sind Beobachtungen, Bilder und Videos, die an jenem Sonntag, 24. Mai, zu einem frühen Zeitpunkt zwischen 4 und 4.45 Uhr gemacht wurden.

Auch Hinweise auf Personengruppen, die sich auf dem Edeka-Parkplatz aufgehalten haben, seien für die Polizei interessant, erläuterte Brandl. Das Areal war in der Vergangenheit immer wieder ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene.

Als die Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften an jenem Sonntagmorgen am Brandort in der Lutzinger Straße eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude. Wie Brandl mitteilte, ist das Feuer im Bereich des Backshops am Haupteingang ausgebrochen. Den Schaden am Gebäude und den im Supermarkt gelagerten Waren gab die Polizei mit 5,5 Millionen Euro an.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen.

