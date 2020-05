25.05.2020

Edeka-Großbrand: Zum Glück nur Sachschaden

Der Edeka in Höchstädt ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Bis auf die Grundmauern ist der Edeka in Höchstädt niedergebrannt. Er sollte schnell wiederaufgebaut werden.

Von Berthold Veh

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei haben in der Nacht zum Sonntag erneut eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Dass der Supermarkt in der Lutzinger Straße niederbrannte, konnten die Floriansjünger trotz ihrer professionellen Löscharbeit nicht verhindern.

Der Sachschaden ist immens

Wohl aber, dass die Flammen auf Nachbargrundstücke übergriffen. Das Feuer hatte bereits Äste von Bäumen auf einem angrenzenden Anwesen in Brand gesetzt. Zum Glück gab es bei diesem Großbrand keine Verletzten. Der Sachschaden ist jedoch immens. Und für die Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz vernichtet wurde, ist dieses Unglück ein Schock. Ein zerstörter Supermarkt lässt sich aber wiederaufbauen.

Enorme Kundenfrequenz

Bis dahin müssen sich die Bürger gedulden. Der Edeka hatte eine enorme Kundenfrequenz – vermutlich die größte in Höchstädt. Diesen wichtigen Einkaufsort wird es lange Zeit nicht geben. Auch die Postagentur, die im Supermarkt untergebracht war, hat sich in Rauch aufgelöst. Ein Provisorium, in dem Höchstädter Briefe und Pakete aufgeben können, wäre dringend nötig.

Wiederaufbau ist wünschenswert

Es ist wünschenswert, dass der Edeka so schnell wie möglich wieder an dieser Stelle aufgebaut wird. Und es bleibt zu hoffen, dass die Brandursache ermittelt werden kann. Wenn tatsächlich Brandstiftung im Spiel sein sollte, wäre dies hochgradig kriminell.

