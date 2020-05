Edeka-Großbrand in Höchstädt: War es Brandstiftung?

Plus Die Ermittlungen der Dillinger Kriminalpolizei laufen nach dem Feuer in Höchstädt auf Hochtouren. Unternehmer Rudy Kimmerle gibt eine Prognose ab, wie lange der Wiederaufbau dauern wird.

Auch am ersten Tag nach dem Großbrand stehen Menschen immer noch fassungslos vor dem Edeka in der Lutzinger Straße in Höchstädt. Der Supermarkt ist in der Nacht zum Sonntag abgebrannt. Bauzäune sorgen dafür, dass Schaulustige das etwa 7000 Quadratmeter große Grundstück nicht betreten können.

Es steht nur noch eine Ruine

Dort, wo am Samstag noch das Einkaufsleben pulsierte, steht jetzt nur noch eine Ruine. Den Schaden am Gebäude gibt die Polizei mit rund vier Millionen Euro an. Hinzu kommen die vernichteten Waren, deren Wert die Polizei mit rund 1,5 Millionen Euro angibt.

Das Feuer war gegen 4.15 Uhr in dem Supermarkt ausgebrochen. Etwa 100 Helfer der Feuerwehren Höchstädt, Deisenhofen, Sonderheim, Steinheim und Dillingen und das Technische Hilfswerk versuchten, den Flammen Herr zu werden. Einsatzleiter Stephan Karg sagte aber schon zu einem frühen Zeitpunkt, dass das Abbrennen des Gebäudes nicht zu verhindern sein werde. Brandfahnder der Kriminalpolizei Dillingen und ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamts rückten am Sonntag an, um die Brandursache zu ermitteln. Auch am Montag waren die fünf Experten noch einmal vor Ort, um die Spuren zu sichern, informiert der Chef der Dillinger Kripo, Michael Lechner. Zur Brandursache könne er abschließend noch nichts sagen, die Ermittlungen seien noch am Laufen. „Es sind aber Hinweise auf eine Brandstiftung nicht auszuschließen“, teilt Kripo-Leiter Lechner auf Anfrage mit.

"Zum Glück gab es keine Verletzten"

Unternehmer Rudy Kimmerle ist erleichtert, dass bei dem Großbrand keine Menschen zu Schaden kamen. „Zum Glück gab es keine Verletzten, alles andere kann man wieder aufbauen“, sagt der Geschäftsführer des Unternehmens Firma Kimmo Süd, dem der Einkaufsmarkt gehört. Kimmerle hatte am Sonntagmorgen einen Kettenbagger geholt, um mit dem Abriss der Ruine und den Aufräumarbeiten zu beginnen. Die Brandermittler stoppten den Eigentümer. Rudy Kimmerle will den Einkaufsmarkt, wie er unserer Zeitung sagt, so schnell wie möglich wieder aufbauen. Er habe zwar noch keine Gespräche mit Edeka führen können. „Ich bin mir aber sicher, dass das Unternehmen an dem Standort festhalten wird“, erläutert der Höchstädter. Bereits vor einem halben Jahr habe es erste Überlegungen für einen großen Umbau und die Sanierung des Markts gegeben. Und für Edeka sei der Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 1650 Quadratmetern seiner Einschätzung nach ein idealer Standort gewesen.

Kimmerle lässt keinen Zweifel, dass er beim Wiederaufbau aufs Tempo drücken würde. Das Genehmigungsverfahren werde vermutlich schnell gehen, glaubt der Höchstädter. „Aber ich denke schon, dass es mindestens eineinhalb Jahre dauern wird, bis der Markt wieder aufgebaut ist“, sagt Kimmerle. Bis dahin müssen die Kunden auf andere Standorte ausweichen. Mit Lidl, Netto, Norma und dem Ari-Market gibt es in Höchstädt vier weitere Einkaufsmärkte. Im Edeka war neben einer Bäckerei allerdings die einzige Annahmestelle der Post in Höchstädt untergebracht.

Eine Containerlösung für die Post?

Die Post ist wiederum ein Untermieter von Edeka. Bürgermeister Gerrit Maneth sagt, dass er sich daran gemacht habe, Kontakte zur Post herzustellen. „Ich möchte anfragen, ob vorübergehend eine Containerlösung möglich ist, damit die Bürger dort ihre Postgeschäfte erledigen können.“ Die Bürger in Höchstädt und dem Stadtteil Sonderheim müssen weiter ihr Trinkwasser vor dem Gebrauch abkochen. Bei den Löscharbeiten könnte es eine geringfügige Verunreinigung des Trinkwassers gegeben haben. In Abstimmung und auf Anraten des Gesundheitsamtes Dillingen wurden alle Bewohner in Höchstädt und Sonderheim gebeten, das Trinkwasser abzukochen. Die entnommen Proben seien bereits in ein Labor nach Augsburg gebracht worden, erläutert Maneth. Es werde voraussichtlich bis Mittwoch dauern, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die Bevölkerung, so Maneth, werde umgehend informiert.

Der Edeka in Höchstädt brennt nieder. Video: Berthold Veh