08:44 Uhr

Edeka brennt nieder: Jetzt ermittelt die Polizei

Der Edeka in der Lutzinger Straße in Höchstädt stand in der Nacht zum Sonntag in hellen Flammen. Die Feuerwehren konnten ein Niederbrennen des Gebäudes nicht verhindern.

Plus Im Edeka-Supermarkt bricht in der Nacht zum Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kann das Gebäude nicht retten.

Von Berthold Veh

Es ist gegen 4.20 Uhr, als Feuerwehrsirenen in der Nacht zum Sonntag Höchstädter aus dem Schlaf reißen. Der Einkaufsmarkt Edeka in der Lutzinger Straße steht in hellen Flammen. Bernd Pohl wohnt in der Nachbarschaft. Er bekommt im Schlaf mit, dass die Alarmanlage im Supermarkt angeht. „Es hat getan wie eine Autosirene“, sagt Pohl. Er steht auf und riecht es, dass es irgendwo brennen muss. Als die Feuerwehren am Brandort eintreffen, steht der Einkaufsmarkt bereits in hellen Flammen. Eine gewaltige Feuer- und Rauchsäule ist von Weitem zu sehen.

Feuerwehren aus der ganzen Umgebung sind in Höchstädt im Einsatz Der Großeinsatz der Rettungskräfte geht über Stunden. Die Feuerwehren Höchstädt, Sonderheim, Deisenhofen, Steinheim und Dillingen rücken an. Aber auch das Technische Hilfswerk, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes und die Polizei sind vor Ort. Und auch viele Höchstädter, die nicht mehr schlafen können, stehen fassungslos vor dem Flammenmeer. „Das darf doch nicht wahr sein“, sagt eine Edeka-Mitarbeiterin, als sie sieht, wie ihr Markt ein Raub der Flammen wird.

In der Nacht auf Sonntag ist der Edeka-Supermarkt in Höchstädt niedergebrannt. Video: Berthold Veh

Den Einsatz leitet der Kommandant der Höchstädter Feuerwehr, Stephan Karg. „Wir haben keine Chance, das Gebäude zu retten“, erläutert der Einsatzleiter zu einem frühen Zeitpunkt unserer Zeitung. Es gehe nun vorrangig darum, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zu verhindern. Nicht weit vom brennenden Supermarkt entfernt befindet sich unter anderem das private Pflege- und Seniorenheim der Familie Lipp.

Der Edeka in Höchstädt brennt nieder. Video: Berthold Veh

Am Brandort ist auch Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth. „Ich schaue in solchen Fällen, ob etwas organisiert werden muss“, sagt Maneth. Der Rathauschef zeigt sich erleichtert, dass offensichtlich keine Menschen im brennenden Gebäude sind. Höchstädt verliere allerdings eine wichtige Einkaufsmöglichkeit. Der Edeka ist der größte Supermarkt in der Stadt. Der größte Supermarkt in der Stadt Um Worte ringt Rudy Kimmerle, dessen Familie der Einkaufsmarkt gehört. „Das war’s mit dem Edeka“, sagt Kimmerle konsterniert. Es ist nicht der erste Großbrand, von dem das Unternehmen heimgesucht wird. Vor zwei Jahren habe das Höchstädter Asylbewerberheim, das der Familie gehörte, gebrannt, und jetzt stehe der Edeka in Flammen, sagt Rudy Kimmerle ratlos.

32 Bilder Der Edeka in Höchstädt steht in hellen Flammen Bild: Berthold Veh

Die Löscharbeiten dauern bis in den Vormittag hinein an. Die Lutzinger Straße und die B16 sind über Stunden hinweg gesperrt, der Verkehr wird über die Kohlplatte umgeleitet. Nach einer ersten Begehung durch den Kriminaldauerdienst aus Augsburg wird die Kripo Dillingen die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen. Polizeioberkommissar Richard Dreller von der Polizeiinspektion Dillingen informiert am Sonntagvormittag auf Anfrage, dass gegenwärtig noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden können. Nach Brand in Höchstädt: Schaden geht sicher in die Millionen Zur Höhe des Sachschadens gibt es ebenfalls noch keine konkreten Angaben. Er dürfte aber laut Dreller bei mindestens einer Million Euro liegen. (mit sb) Lesen Sie auch: Der Edeka in Höchstädt brennt nieder

Themen folgen