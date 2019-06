vor 1 Min.

Edle Gespanne und zünftiger Spaß bei den Kutschertagen

Das erwartet Besucher bei den diesjährigen Gundelfinger Kutschertagen am Pfingstsonntag:

Der Fahrverein Obere Mühle Gundelfingen veranstaltet am Pfingstwochenende mit schönen Kutschen, edlen Pferden, Stimmung und Tanz seine traditionellen Kutschertage. Am Sonntag, 9. Juni, steht die Stil- und Streckenfahrt an. Ab 10 Uhr starten in Zeitabständen die rund 25 Ein-, Zwei und Mehrspänner auf die 40 Kilometer lange Strecke. Beim Start wird jedes Gespann durch den aus England stämmigen Richter Nigel Whiting auf korrekte Anspannung geprüft. Hier wird beurteilt, ob bei Fahrer und Beifahrer der Anzug, Hut und Peitsche zusammenpassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den Pferden wird geschaut, ob diese zusammenpassen und auch der Hufbeschlag sowie die Sauberkeit der Rösser. Bei den Geschirren der Pferde wird auf die Passgenauigkeit geachtet, die Sauberkeit bei der Kutsche und die dazu passenden Lampen, die Deichselhöhe und der Gesamteindruck des Gespannes. Durch das Donaumoos geht die Fahrt über schöne Wald- und Wiesenwege ins Gundelfinger Ried und an der Donau entlang. Durch die Innenstadt geht es dann zurück auf das Gelände der Oberen Mühle. Beim Eintreffen ab etwa 14 Uhr werden die Gespanne auf der Leonhardi-Wiese vor der Kutscherschänke dem Publikum vorgestellt.

Ponyreiten und Planwagenfahren

Ab 10 Uhr beginnt das Fest mit dem Frühschoppen und der Fanfare Brass Band aus Lauingen. Mittags verwöhnt dann das Team der Kutscherschänke Besucher mit ihren schwäbisch-bayerischen Schmankerln. Bei Kaffee und Kuchen sowie Brotzeiten können Besucher die schönen, historischen Kutschen und edlen Pferde aus ganz Süddeutschland und der Schweiz bei der Ankunft bewundern. Aber auch die Kinder sollen am Sonntag und Montag nicht zu kurz kommen. Für sie stehen Ponyreiten und Planwagenfahrten auf dem Programm. Am Festabend gibt es dann Stimmung und Tanz in der Kutscherschänke mit den „Blue Angels“.

Der zweite Tag am Montag, 10. Juni, beginnt ab 10 Uhr musikalisch mit der Württembergischen Regimentskapelle zum Frühschoppen und zum Mittagstisch. Ab 14 Uhr beginnt das Fahrturnier. Besucher können bei Kaffee und Kuchen das rasante und sportliche Hindernis-Fahrtunier für Ein- und Zweispänner für Pony und Großpferde genießen.

Ein spannender Parcours

Der Parcoursbauer und Richter des Tages ist der Pferdewirtschaftsmeister Josef Schrallhammer. Dieser wird einen spannenden Parcours durch verschiedene Hindernisse wie Stangen, Kegel und eine Fahrt um den Maibaum aufbauen. Das Gespann mit den wenigsten Fehlern und der schnellsten Zeit ist am Schluss der Sieger, der dann auch den Wanderpokal mit nach Hause nehmen kann.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Weitere Infos für Besucher oder Teilnehmer, die mit ihrem Gespann am Sonntag oder Montag mitmachen wollen, erhalten Infos unter Telefon 0176/23813085 oder unter www.fahrverein-gundelfingen.de. (pm)

