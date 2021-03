vor 44 Min.

Ehepaar aus Weisingen erlebt eine böse Überraschung

Plötzlich steht am Sonntag ein verwirrter Mann im Haus. Es sind wohl Drogen im Spiel.

Eine böse Überraschung hat ein älteres Ehepaar aus dem Ortsteil Weisingen erlebt, als am Sonntag gegen 17 Uhr plötzlich ein 21-jähriger Mann in ihrem Haus stand und wirre Dinge von sich gab. Der Mann war durch die unversperrte Haustür in das Anwesen gelangt.

Der Mann wurde ins Krankenhaus eingewiesen

Durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung konnte der Heranwachsende vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen an Cannabis und Amphetamin, steht es im Polizbericht. Der Konsum der Drogen dürfte den jungen Mann so stark zugesetzt haben, dass er halluzinierte und die Orientierung verloren hatte. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingewiesen. (pol)

