Ehestreit: Mann verletzt Polizeibeamten

Leichte Verletzungen hat ein Polizist am Donnerstag bei einem Einsatz in Höchstädt erlitten.

Leichte Verletzungen hat ein Polizist am Donnerstag bei einem Einsatz in Höchstädt erlitten. Gegen 16.45 Uhr waren Beamte der Polizeiinspektion Dillingen zu einer Streitigkeit in die Bahnhofstraße gerufen worden. Dort war es zu Handgreiflichkeiten zwischen Eheleuten gekommen. Ein Tablet wurde hierbei ein Tablet beschädigt. Als die Beamten dem Mann bei der Aufnahme des Sachverhalts eröffneten, dass auch noch ein Haftbefehl vorliege, eskalierte die Situation. Der Mann leistete, als er zur Dienststelle gebracht wurde, Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten. (pol)