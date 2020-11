18.11.2020

Ein 3D-Bogenparcours entsteht im Aislinger Gemeindewald

Im Aislinger Gemeindewald soll ein neuer 3D-Bogenparcours entstehen. In direkter Nachbarschaft, in Ellerbach, gibt es bereits einen solchen Parcours.

Plus Die Aislinger Gemeinderäte stimmen einem 3D-Bogenparcours zu. Der Schützenverein Aislingen muss dafür Kompromisse eingehen.

Von Vanessa Polednia

Der Bogenparcours kommt. Nach eineinhalbjähriger Beratungszeit wurde dem Bauantrag des Aislinger Schützenvereins im Marktgemeinderat zugestimmt. Bürgermeister Jürgen Kopriva zeigt sich auf Anfrage unserer Zeitung erfreut. „Ich finde es hervorragend, dass der Parcours so eine breite Zustimmung erhalten hat.“

Für ihn gebe es kaum ein dafür besser geeignetes Gelände, als den Gemeindewald an der Römerschanze. Zwei von zwölf Gemeinderäten – Lukas Lorenz und Andreas Wecker – stimmten laut Kopriva gegen den Bauantrag. Die Ratsmitglieder hielten den Eingriff in die Natur für zu groß, so Kopriva. Jäger hatten zuvor ihre Bedenken über das Projekt geäußert. Der Bürgermeister, wie auch die Mehrheit der Räte, hat nun die Umsetzung des Projektes beschlossen. Vor allem in Zeiten von Corona mache sich die Bedeutung von Naherholungsgebieten wieder deutlich bemerkbar, bekräftigt Kopriva die Entscheidung des Rates.

Schützen, Jäger und Gemeinderat Aislingen einigen sich auf diese Regeln

In Kooperation mit den betroffenen Jägern wurden einige Kompromisse eingegangen, die im Nutzungsvertrag zwischen der Marktgemeinde und den Aislinger Schützen notiert sind: Mit Pfeil und Bogen darf auf dem Gelände nur von Ende März bis Ende Oktober geschossen werden. Außerdem dürfen sich die Schützen nur tagsüber, bis eine Stunde vor Sonnenuntergang, auf dem Parcours austoben. Das Waldgebiet bleibt zudem weiterhin jagbare Fläche für die Jäger. Die Schützen kümmern sich um die Sauberkeit vor Ort.

Der Aislinger Thomas Häußler ist Erster Vorsitzender des Schützenvereins und nach der langen Kompromissfindung von einer positiven Abstimmung ausgegangen. Trotzdem zeigt sich der Schütze erleichtert: „Endlich können wir starten.“ Das plant sein Schützenverein auf knapp sechs Hektar Waldfläche: Für den 3D-Bogenparcours und Bogenplatz werden zehn Schießbahnen eingerichtet. Rund zehn Besucher sollen sich gleichzeitig im Parcours aufhalten können. Als Startpunkt wird der Bogenplatz des Vereins genutzt. Dieser dient als „Einschussplatz“.

Dort soll der 3D-Bogenparcours der Aislinger Schützen ab kommendem Frühjahr verlaufen. Bild: Zeichnung: Schützenverein Aislingen

Ab Frühjahr 2021 mit Pfeil und Bogen durch den Aislinger Gemeindewald

Von dort aus geht es in den nahe gelegenen Gemeindewald. Auf dem Rundweg sollen bis zu 37 Stationen aufgestellt werden. „Das hügelige Gelände nutzen wir größtenteils als Pfeilfang. Zusätzlich werden die Pfeile von Holzwänden abgefangen“, erklärt Häußler. Die Plastiktiere werden auf dem Boden aufgestellt und mit Stahlstäben positioniert. Drei bis vier Wochen soll der Aufbau dauern. Er ist für das Frühjahr 2021 geplant. Die reine Laufstrecke beträgt zwei Kilometer auf öffentlichen Wegen. In direkter Nachbarschaft, in Ellerbach, gibt es bereits einen solchen Parcours.

