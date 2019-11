vor 35 Min.

Ein Architekturführer als Spiegel moderner Baukunst

In einem kabinenartigen Baukörper präsentiert der Schwäbische Architekten- und Ingenieurverein per Bildschirm beispielhafte architektonische Objekte aus Schwaben. Das Bild entstand bei der Eröffnung und zeigt (von links) Sparkassenchef Thomas Schwarzbauer, Oberbürgermeister Frank Kunz, Harald Tiefenbacher vom Schwäbischen Architekten- und Ingenieurverein und Landrat Leo Schrell.

In der Sparkasse Dillingen informiert der Schwäbische Architektenverein über beispielhafte Bauprojekte in Schwaben

Von Erich Pawlu

„Architektur schafft Heimat. Ein Haus kann zum Sinnbild der Geborgenheit werden.“ Mit diesen Worten eröffnete Landrat Leo Schrell in der Dillinger Sparkasse eine Ausstellung, in deren Mittelpunkt die Präsentation des Bildbandes „Architekturführer Region Augsburg/ Schwaben“ stand.

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Schwarzbauer begrüßte unter den Besuchern Oberbürgermeister Frank Kunz und den Zweiten Vorsitzenden des Schwäbischen Architekten- und Ingenieurvereins, Harald Tiefenbacher. Diese Organisation hatte im Jahr 2017, veranlasst durch ihr 150-jähriges Bestehen, 130 beispielhafte Architekturobjekte aus Schwaben ausgewählt und im „Architekturführer“ vorgestellt. Dabei haben Bauämter mitgewirkt. Der Band umfasst auch 15 Projekte aus dem Landkreis Dillingen, so beispielsweise die Staatliche Berufsschule Lauingen, das Kunstturnzentrum Buttenwiesen und den denkmalgerechten Anbau am Kapuzinerkloster Dillingen. Tiefenbacher bedauerte, dass sich unsere Zeit mit Baukultur viel zu wenig auseinandersetze, und äußerte die Hoffnung, dass der „Architekturführer“ möglichst viele Leser und Betrachter veranlassen werde, sich mit der Wertschöpfung durch architektonische Kreativität intensiver zu beschäftigen.

Die Ausstellung in den Räumen der Sparkasse beschränkt sich allerdings auf einen „Baukörper“, der in Form eines kabinenartigen Gehäuses Gelegenheit zu Gesprächen und zur Betrachtung der im „Architekturführer“ charakterisierten Objekte bietet. Auf einem Bildschirm erscheinen in rascher Reihenfolge die Fotos der ausgewählten Baubeispiele. Damit bestätigt diese Präsentation die Feststellung von Landrat Schrell, dass die innovative und technische Gestaltung der architektonischen Objekte „ein modernes Bild unserer schwäbischen Region“ vermittle.

Und die Sparkasse Dillingen-Nördlingen erfüllt nach den Worten von Thomas Schwarzbauer ihren Auftrag, gesellschaftliche und wirtschaftliche Belange zu unterstützen. „Mit dieser Ausstellung werden viele Impulse der Kreativität und Leistungsfähigkeit der Architektur, des Ingenieurwesens und auch der Kompetenzen der Baufakultät herausgestellt“, sagte Schwarzbauer. Selbstverständnis der Sparkasse sei es, diese Kompetenzen vielen Interessenten zu vermitteln.

ist noch bis zum 2. Dezember während der Öffnungszeiten der Sparkasse frei zugänglich. Der „Architekturführer Region Augsburg/Schwaben“ umfasst 308 Seiten und wird am Infopoint der Sparkasse Dillingen zum Vorzugspreis von zehn Euro angeboten.

