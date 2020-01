Ein Ausweg aus dem Teufelskreis

Man sollte wegen des Umweltschutzes einmal seinem Abgeordneten schreiben.

Jeder muss vor seiner eigenen Haustüre kehren, wenn es um einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geht. Nur mit dem Finger auf andere zu zeigen mit dem Hinweis, dass es in den USA oder Russland noch viel schlechter um die Nachhaltigkeit bestellt ist, das zählt nicht mehr. Gerade wir Deutschen, die so weit über die Verhältnisse unserer natürlichen Ressourcen leben, müssen umdenken.

Schön, dass auch in unserem Landkreis nun Bewegung in die Sache gekommen ist – wenn auch noch recht zaghaft. Die Solarenergie ist im Kreis deutlich im Kommen, und das ist die wohl beste Nachricht in dieser Hinsicht. Es ist eine schöne Vorstellung, dass eines Tages jeder Bürger seinen Strom direkt auf dem Dach produzieren und dank ausgereifter Technik auch bis in die Nachtstunden speichern kann. Geheizt wird sein Haus mit Pellets oder Nahwärme aus einer nahen Biogasanlage. Lädt der Hausbesitzer dann noch sein Elektroauto mit diesem Ökostrom direkt auf, lebt er nicht mehr auf Kosten seiner Nachkommen, ist mobil, unabhängig und finanziert nicht indirekt Krieg und Terrorismus, da kein Öl mehr für sein Auto und seine Heizung fließen muss.

Wer nachhaltig lebt, der lebt unabhängig

Bis zur völligen Nachhaltigkeit ist es natürlich noch ein weiter Weg. Die Akzeptanz für Windkraft beispielsweise ist im Landkreis, um es vorsichtig zu sagen, ausbaufähig. Ebenso ist die Region von konventioneller Landwirtschaft geprägt, trotz des Zuwachses ist nur eine kleine Minderheit von etwa drei Prozent der Betriebe auf ökologische Bewirtschaftung ausgerichtet. Ein Wandel muss hier aber bei uns Bürgern beginnen, und nicht bei den Landwirten. Wenn wir wirklich Schutz für Insekten und die Tierwelt wollen, dann müssen wir Produkte kaufen, für deren Herstellung keine Pestizide verwendet wurden – sprich: Bioprodukte.

Doch leider zeigen sich hier die Grenzen der eigenen Bemühungen auf. Man fragt sich, warum man Bio-Produkte kaufen sollte, wenn diese so viel mehr kosten als die konventionelle Ware. Und die Landwirte fragen sich somit völlig zu Recht, warum sie ihre Betriebe auf „Bio“ umstellen sollen, wenn keine ausreichende Nachfrage für ihre Produkte da ist. Es ist ein Teufelskreis.

Die Politik muss umweltfreundlich produzierte Waren fördern, zum Beispiel durch Ermäßigungen bei der Mehrwertsteuer. Doch so etwas ist Bundespolitik, keine Landkreispolitik. Wer persönlich nachhaltiger leben möchte, der kauft zum einen regional ein – und schreibt seinem Abgeordneten, in unserem Fall Ulrich Lange. Dass man ein bisschen Hilfe dabei vertragen könnte, den eigenen Landkreis nachhaltiger zu machen, bitteschön.

Lesen Sie den dazugehörigen Artikel: Wird der Landkreis nachhaltiger?

Themen folgen