Ein Bier wie Gundelfingen

Die Campa Bavaria Brauerei belebt das traditionelle Kreuzbier wieder.

Von Horst von Weitershausen

Goldgelb, vollmundig, süffig. So der allgemeine Tenor der Besucher beim Kreuzbieranstich der Campa Bavaria Brauerei in der Old Factory Gundelfingen.

Mit dem Bier, das lange Zeit von der Kreuzbierbrauerei Gundelfingen für die Region gebraut wurde und diese sicherlich auch im Geschmack des Gerstensafts lange Jahre geprägt hat, wollen wir den klassischen Bierliebhabern seiner Heimat eine Freude bereiten, sagt Braumeister Enzo Frauenschuh, einer der vier Gesellschafter der Gundelfinger Campa Brauerei.

Auf die Frage, wie er den Geschmack des Kreuzbieres hinbekommen habe, sagt Frauenschuh, dass er sich dabei auf seinen Mitgesellschafter Markus Lohner verlassen habe, der als gebürtiger Gundelfinger mit diesem Bier noch aufgewachsen sei. „Der konnte sich an die Farbe und den Geschmack des Bieres in all seinen Nuancen noch sehr gut erinnern“, berichtet Braumeister Frauenschuh und nach einigen Brauversuchen scheinen wir dem ehemaligen Kreuzbier doch recht nahe gekommen zu sein. Dies bestätigte ihm beim Bieranstich auch Marta Saufler von der ehemaligen Kreuzbierbrauerei, die sich freute, dass ihr Bier wieder den Weg nach Gundelfingen gefunden habe.

„Den ersten Probesud haben wir im Dezember letzten Jahres angesetzt“, berichtet Enzo Frauenschuh und nach weiteren Versuchen sei dann der Sud eingebraut und vor rund zwei Wochen filtriert und abgefüllt worden. „Insgesamt 80 Hektoliter Kreuzbier haben wir gebraut, mit einer Stammwürze von 13,2 Prozent und einem Alkoholgehalt von 5,2 Prozent“, weiß der Braumeister weiter zu berichten.

Den Anstich des goldgelben Gerstensaftes hatte Rainer Hönl von der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen unter Mithilfe des Braumeisters und der weiteren beiden Gesellschafter der Campa Bavaria Brauerei Erwin Hegele und Götz Steinl fachmännisch in drei Schlägen durchgeführt.

Markus Lohner, der die Idee für das Brauen des Kreuzbieres hatte, weilt leider geschäftlich in den USA, sagte Erwin Hegele, doch werde er sich sicherlich freuen, dass „sein Bier“ bei den Gästen so gut ankomme. Neben dem Bier hatte sich auch die Küche in der Old Factory mit traditionellen bayerisch-schwäbischen Speisen auf die Anstichveranstaltung vorbereitet und die Stadtkapelle Gundelfingen sorgte für den zünftigen musikalischen Rahmen.

