Ein Binswanger Korb für den Osterhasen

Hubert Mayr fertigt nach alter Tradition Körbe. Qualität ist dabei alles, was ihn interessiert. Sie sollen langlebige Produkte sein. Was es dabei mit dem „japanischen Auge“ auf sich hat.

Von Ulrike Walburg

Ostern kann kommen, die Osterkörbe sind bereits geflochten. Brot, Salz und Schinken geben auch in diesem Jahr wieder Gläubige aus der Region am Ostersonntag in ihre Körbe und tragen damit die Speisen zur Weihe in die Kirche. Mit bunten Eiern befüllte Weidenkörbe schmücken traditionell den Ostertisch. Ostereier und Osterkörbe sind nicht voneinander zu trennen, sie gehören zusammen. „Selbst die Rückenkraxe für den Osterhasen ist schon fertig“, sagt der Binswanger Korbflechter Hubert Mayr und schmunzelt dabei. Der Handwerker steht in seiner Werkstatt, der „Flechtscheune“ und weist auf eine Kraxe, die er aus hellen Weiden gefertigt hat. Osterhasen bringen in einer Rückenkraxe bunte Eier zu den Kindern, heißt es.

Mayr steht inmitten unterschiedlicher Flechtarbeiten. Es gibt große und kleine, hohe und flache Körbe. Einige sehen rustikal aus und haben eine dunkelbraune Farbe. Sie sind für den Gebrauch im Garten. Andere dagegen sind honiggelb, beige oder haben einen grünlichen Farbton und eignen sich für den Innenbereich als Holz- oder Obstkorb. „Es gibt circa 500 verschiedene Weidenarten in unterschiedlicher Beschaffenheit und Farbe“, berichtet Mayr. Für Kommunionkinder habe er sich dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen. Die Binswanger Kinder tragen an diesem Palmsonntag ihre Buchssträuße, an geschmückten Haselstecken in die Kirche. Sie sind mit einer besonderen Flechttechnik, dem „japanischen Auge“, geschmückt. „Auch nach der Osterzeit sind sie ein dekorativer Schmuck“ betont der Flechter. In seiner Werkstatt entsteht neue Ware und es werden auch gebrauchte Lieblingstücke repariert. Wie beispielsweise ein Apfelkorb. Mayr nimmt ihn in die Hand und weist auf den kaputten Henkel. Sein Besitzer will auch bei der kommenden Apfelernte nicht auf seinen Korb verzichten und lässt ihn deshalb reparieren.

Die Arbeit an einem Korb erfordert Augenmaß und beginnt mit dem Sortieren der Weiden. Vom jeweiligen Material, der Griffigkeit, der unterschiedlichen Stärke lasse er sich bei jedem Einzelstück inspirieren, berichtet Mayr. Er verwendet sowohl eigene, als auch gekaufte Weiden. In seinem Garten leuchten, jetzt im März, dekorativ honiggelbe Kopfweiden. Doch die meisten Weiden bezieht er aus den Anbaukulturen aus Frankreich und Spanien.

Mayr setzt sich vor den Flechttisch auf seine Flechtbank. In Anbetracht der noch kalten Temperaturen legt er sich ein warmes Schaffell unter. Diese Sitzbank ist eine Spezialanfertigung, in einer Schublade liegt das Arbeitsmaterial griffbereit. Was hier jedoch keinen Platz findet, verstaut der Handwerker in einem Korb, seinem Erstlingswerk von vor sechs Jahren. Seitdem habe er viel dazugelernt, und an vielen Fortbildungen teilgenommen. Mayr bietet mittlerweile selbst Kurse an. „Erfahrene Korbmacher haben ihr Wissen an mich weitergegeben“, berichtet Mayr. Zum Korbflechten benützt der Flechter Messer, Zange, Korbschere, Zangen, Schlageisen und Aale, einen Vorstecher. Er ist aus einem Horn von einem Damwild, „Es ist die Übergabe meines Lehrmeisters, dem Bürger Johann aus Nordendorf“, berichtet Mayr. Auch sein Schlageisen hat eine lange Geschichte. Es zeigt deutliche Gebrauchsspuren und kommt ebenfalls von einem erfahrenen Korbflechter aus Lichtenfels. Korbflechter gebe es nur noch wenige, der Beruf sterbe langsam aus. Im fränkischen Lichtenfels kann die Flechterei noch heute als Lehrberuf erlernt werden.

Grundsätzlich beginnt die Arbeit an jedem Korb mit dem Boden. Bodenstecken bindet Mayr sternförmig zusammen. Die Zwischenräume werden mit Weiden ausgeflochten. „Jetzt wird aufgestakt“ sagt der Flechter. Dazu fixiert er den Korbboden auf dem Flechttisch. Er arbeitet 32 lange Weidenruten, „Staken“ genannt, ein und verbindet diese mit dem Boden. „Jede dritte Flechtreihe wird geschlagen“ erklärt der Korbmacher und haut mit dem Schlageisen kräftig auf die geschichteten Weiden, um die Abstände zu verdichten. Das ist „geschlagene Arbeit“, kommentiert er diesen Arbeitsschritt.

Hat der Korb die gewünschte Höhe erreicht, kommt die Kimme als Abschluss. Mit den überstehenden Staken wird der Korb oben zugemacht, er erhält dadurch seine Stabilität. „Jetzt fehlt nur noch die „Seele“ als Grundlage für den Henkel“, sagt Mayr und steckt ein gebogenes Holzstück an der Seite des Korbes ein und umwickelt es mit Weiden „Ohne Nagel und ohne Draht ist ein stabiles Gefäß nach einer 6000 Jahre alten Handwerkskunst, der Flechterei, entstanden und sucht jetzt einen Liebhaber“, sagt Mayr.

