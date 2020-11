19:30 Uhr

Ein Chatverlauf voller Grausamkeiten: Zwei Prozesse wegen Volksverhetzung in Dillingen

Plus Zwei Männer, eine Whatsapp-Gruppe und ein Sammelsurium an Straftatbeständen: In Dillingen werden zwei Prozesse unter anderem wegen Volksverhetzung verhandelt.

Von Laura Mielke

Videos von Exekutionen, Pornos, in denen eine Frau mit Hakenkreuz auf dem Bauch zu sehen ist und Musikvideos der rechtsextremen Band „Erschießungskommando“: Weil zwei Männer aus dem östlichen Landkreis Dillingen all das verbreitet haben sollen, standen sie – getrennt voneinander – nun vor Gericht. Die Anklage: Volksverhetzung, Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Ordnung – wie Hakenkreuzen – sowie von pornografischen Schriften.

Junger Mann will nichts von den verbotenen Inhalten gewusst haben

Der erste Angeklagte – ein 27-Jähriger – und sein Verteidiger hatten Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, weswegen es zur Verhandlung kam. Fünf Videos werden ihm zur Last gelegt: Diese soll er in eine Whatsapp-Gruppe mit dem Namen „Krasse Videos“ geschickt haben. Darunter waren Musikclips einer rechtsextremen Band, die immer wieder mit Mordaufrufen an Politikern für Skandale sorgt. Die Texte sind entsprechend eindeutig: Es geht um Gewalttaten an Ausländern, „Führertreue“ und andere rechtsextreme, ausländerfeindliche und antisemitische Inhalte. Beim Verlesen der Liedtexte durch die Staatsanwältin ist es still im Raum. Richter Wagner scheint entsetzt, hebt immer wieder erstaunt die Augenbrauen. Der Angeklagte wiederum hat die Hände im Schoß, meidet den Blickkontakt und schaut zu Boden.

Zwei Jahre ist es her, dass die Videos von seinem Handy aus in die Gruppe gestellt wurden – herausgefunden hat das die Polizei durch eine Ermittlung in anderer Sache: In der Chatgruppe mit fünf Mitgliedern befand sich ein Mann, der in Verbindung mit der völkisch orientierten, vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppe „Identitäre Bewegung“ stand. Gegen ihn wurde ursprünglich ermittelt. Den Angeklagten wiederum stuft der ermittelnde Polizeibeamte bei seiner Zeugenaussage als Sympathisanten der Bewegung ein.

Angeklagter distanziert sich von den Inhalten im Prozess

Dieser betont im Prozess: „Ich möchte mich von den Inhalten der Videos klar distanzieren.“ Er könne sich nicht daran erinnern, die Videos in der Gruppe gesehen, geschweige denn sie verschickt zu haben. Schließlich „lag mein Handy oft rum, das hätte auch jemand anders verschicken können“. Und auch das bringt der Angeklagte vor: Die Gruppe war nur für Mitglieder zugänglich, niemals wäre ihm der Gedanke gekommen, dass Außenstehende von den Inhalten erfahren könnten. Den Chat hat er mittlerweile gelöscht. Als Zeuge wird ein Polizeibeamter aufgerufen, der in den Fällen ermittelt. Er stuft den Angeklagten als Sympathisant der „Identitären Bewegung“ ein, das schließen die Ermittler aus der vorliegenden Aktenlage.

Im Plädoyer fordert der Verteidiger Michael Schmelzer Freispruch: „Der öffentliche Friede wurde nicht gestört, denn die Videos befanden sich in einer geschlossenen Whatsapp-Gruppe, das ist keine Öffentlichkeit.. Außerdem distanziert er sich davon, er ist kein Nazi.“

Daraufhin stellt die Staatsanwältin zwei wichtige Fragen: „Wenn das Handy nur herumliegt und jeder darauf zugreifen kann, ist das dann keine Öffentlichkeit? Und wer genau hätte darauf zugreifen können?“ „Meine Familie“, erwidert der Angeklagte. Die Staatsanwältin hebt da nur ungläubig die Augenbrauen.

In den Augen des Richters erfülle allein die Möglichkeit der Verbreitung den Tatbestand, ob der Angeklagte das im Sinn hatte oder nicht. Auf die Vergehen steht Geldstrafe.

Staatsanwältin: Angeklagter sei unglaubwürdig

Im Schlussplädoyer betont die Staatsanwältin die Unglaubwürdigkeit des „ominösen Dritten“, der die Videos über einen Zeitraum von sechs Monaten vom Handy des Angeklagten aus versendet haben soll. Zu Gunsten spreche nur der zwei Jahre zurückliegende Tatzeitpunkt und die Aussage des Angeklagten, dass er sich von den Inhalten distanziere. Zu Lasten spreche alles Weitere. Die dem Mann ursprünglich ausgesprochene Strafe empfinde sie als angemessen, eigentlich sogar zu niedrig, so die Staatsanwältin. Sie fordert 180 Tagessätze zu je 65 Euro, um den Taten gerecht zu werden. „Und das ist sehr nett gerechnet.“

Verteidiger und Angeklagter betonen nochmals, die vermeintliche Unschuld. „Ich bin nicht rechtsextrem, die Gruppe gibt es nicht mehr und mit den Leuten möchte ich auch nichts mehr zu tun haben“, sagt der Angeklagte. Für Richter Wagner ist der Fall klar, der 27-Jährige ist schuldig. Sowohl der Sachverhalt als auch die Täterschaft seien eindeutig, daran sehe er keinen Zweifel. Er verurteilt den Mann zu 160 Tagessätzen à 65 Euro – etwas milder als gefordert, „damit kommen Sie wirklich gut weg in Anbetracht der Inhalte“. Auch die Kosten des Prozesses muss er tragen. Da der junge Mann keine Vorstrafen hat und auch sonst bisher nicht auffällig wurde, komme eine Haftstrafe nicht in Frage.

Zweiter Prozess: Angeklagter ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt

Am Folgetag stand schließlich ein weiteres Mitglied der zweifelhaften Whatsapp-Gruppe vor Gericht: Der 30-Jährige soll sowohl Bilder als auch Videos versendet haben. Eines davon zeigte etwa die Anschläge auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland im März 2019. Damals hatte ein Rechtsterrorist 51 Menschen getötet und weitere 50 teils schwer verletzt. Die geteilten Bilder enthielten verfassungswidrige Kennzeichen. Zeitgleich war er in einer weiteren Gruppe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram aktiv, in der Videos und Bilder mit ähnlichem Inhalt ausgetauscht wurden. In seinem Fall wurden eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten und eine Geldstrafe von 2500 Euro verhängt.

