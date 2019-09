vor 33 Min.

Ein Danke an Deutschland

Englischer Sänger gastiert in Birkenried

Paul O’Brien ist Sänger, geboren in England von irischen Eltern. Seine Musik basiert schon immer auf dem Erzählen von Geschichten, in die man sich, laut Pressemitteilung, gut einfühlen kann.

Seine Liebe zu Deutschland nahm ihren Anfang, als er im März 2009 nach Northeim in Niedersachsen flog, um ein Album mit dem international bekannten Aufnahmestudio Stockfisch-Records zu produzieren. „Walk Back Home“ wurde mit Pauls Songs aufgenommen.

Das war der Beginn einer „unerwarteten Reise“.

Seit zehn Jahren ist Paul nun unterwegs und startet daher im September seine „Zehn-Jahre-Jubiläumstour“ in Deutschland. So kommt er am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr nach Birkenried. Um diesen Moment zu feiern, hat Paul ein neues Album aufgenommen, „Songs in the Key of DE“.

Alle Songs wurden geschrieben über Freunde und Orte in Deutschland. Dieses Album ist ein persönliches Dankeschön für die Leute und die Liebe zu Deutschland. Der Eintritt ist frei. (pm)

