17.03.2021

Ein Dankeschön und ein Abschied

Nach drei Jahren in Dillingen zieht Tulin Celik nach Bochum

Tulin Celik ist 34 Jahre alt und stammt aus der Türkei. Seit dreieinhalb Jahren lebt sie in Deutschland, seit 2018 in Gundelfingen. „Wir haben zwei Söhne, die neun und sechs Jahre alt sind. Ich bin Chemie-Lehrerin, mein Mann Physik-Lehrer.“ Jahrelang hat das Paar in verschiedenen Ländern gearbeitet, etwa in Albanien, Thailand oder auch in Vietnam. „Wegen politischer Probleme mussten wir im August 2017 nach Deutschland fliehen. Wie bei jedem Neuanfang haben wir auch hier Schwierigkeiten erlebt.“ Das Paar hat Sprachkurse besucht und nun auch die C1- Deutschprüfung abgelegt. „Wir freuen uns auf unsere Ergebnisse“, schreibt Celik. Ihr Mann und sie seien Lehrer aus Leidenschaft. „Darum haben wir uns an der Ruhr-Uni als Lehrkräfte Plus beworben.“ In dem Projekt werden Lehrkräfte mit Fluchthintergrund, die in ihrem Heimatland Fachunterricht gegeben haben, für die Arbeit an deutschen Schulen weiterqualifiziert. Nach einem Jahr Vollzeitunterricht können sie am deutschen Arbeitsmarkt in ihrem ursprünglichen Beruf tätig werden. Das Ehepaar hat eine positive Antwort aus Bochum bekommen. Deswegen zieht die ganze Familie dorthin. „Wir freuen uns sehr, dass wir dann unseren Berufen nachgehen können. Seit drei Jahren ist unsere Priorität ständig die deutsche Sprache.“ Die 34-Jährige hofft, dass sie in Bochum auch so nette Nachbarn haben wird wie jetzt in Gundelfingen.

Rassismus habe sie in ihrer Zeit in Deutschland nicht erfahren. „Ich persönlich habe während meiner Zeit hier in Deutschland nichts Negatives erlebt, im Gegenteil. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich bei der deutschen Regierung und bei allen Menschen zu bedanken, die uns zum Teil sehr gut behandelt haben.“ Celik hofft, dass sie durch ihre zukünftige Lehrertätigkeit vieles zurückgeben kann, indem sie Kindern hilft. Sie war sogar als Integrationsbeauftragte tätig. Ein Amt, das sie „mit Liebe und voller Eifer ausführen“ durfte, um den Mitmenschen behilflich sein zu können.

Die Mutter wünscht sich für die Zukunft, ihren Beruf wieder ausüben zu können. Das wünscht sie auch ihrem Mann und allen, die dies tun möchten. „Zudem wünsche ich mir, dass die friedliche Atmosphäre weiterhin anhält und wir uns gegenseitig mit Respekt und Würde begegnen. In diesem Sinne wünsche ich mir, viele tolle Veranstaltungen ausführen zu dürfen, bei denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen respektvoll begegnen und austauschen können. Auch hoffe und bete ich für ganz viel Gesundheit und dass die Corona-Krise baldmöglichst friedvoll und verständnisvoll gelöst wird.“ (pm)

