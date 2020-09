11:30 Uhr

Ein Dillinger Lokalmatador mit blendender Spiellaune

Plus Axel Flierl übernimmt wegen der durch Corona bedingten Absage des Spaniers Arturo Barba die neunte Dillinger Matinee in der Basilika. Das nächste Konzert bestreitet ein Gast aus St. Gallen

Von Gernot Walter

Basilikamesner Klaus Probst zitierte in seinem christlichen Wort in unserer Zeitung vom vergangenen Freitag einen Ausspruch des heiligen Philipp Neri, der besagt, das Gewöhnliche ungewöhnlich zu tun. Dazu gehört zweifellos die spontane Bereitschaft von Axel Flierl, die vorletzte Matinee des Orgelsommers zu bestreiten, zumal er am kommenden Wochenende in Landsberg und in Nira (Slowakei) gastiert.

Fördervereinsvorsitzender Paul Olbrich sah das genauso und dankte dem Basilikaorganisten für die noble Geste. Olbrich begrüßte die Vertreter des Lions-Clubs Dillingen, der anlässlich seines 50. Gründungsjubiläums die Konzertpatenschaft übernommen hatte.

Musik von Bach bereichert den Dillinger Orgelsommer

Zwei Schwerpunkte setzte Axel Flierl in seinem anspruchsvollen Programm: J.S.Bach als singuläre barocke Komponistenpersönlichkeit und den bedeutenden französischen Einfluss auf die Orgelliteratur.

„Des Generalbasses Finis und Endursach soll anders nicht nur zu Gottes Ehr und Rekreation des Gemütes sein“: J.S. Bachs Ganzheitshinweis an seine Schüler war auch die Intention von Flierls Interpretation. In der d-Moll-Toccata und Fuge BWV 538 zeigte der Organist die Vielfalt der Linien und mächtige Klangverdichtungen sowie die frei improvisierten und metrisch gebundenen Passagen mit großer Bewegung und sicherer Pedaltechnik auf. Bei zügigem Tempo und nicht nachlassender Spannung strukturierte er eindringlich den klanglichen Kontrast zwischen verschiedenen Tutti- und Solostellen zu hinreißender Wirkung.

"Der Karneval der Tiere" in Dillingen

Dem Bach-Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 664 gab Axel Flierl eine transparente Satzgliederung und registrierte ansprechend die filigranen Umspielungen. Im Magnificat BWV 733 „Meine Seele erhebt den Herrn“ stellte der Organist das Choralthema fundiert heraus, ordnete die Begleitfiguration vielgestaltet unter und hob die Melodieführung im Pedal besonders hervor.

Echtes französisches Barock zeigte Axel Flierl in den drei Sätzen von François Couperins Kyrie aus der „Messe pour les convents“. Sie erklangen treffend im Ausdruck, eng begrenzt, aber tiefgehend und ornamentenreich, wenn es die Aussage erforderte. Mixturen, auf der Trompete gespielte Fuge und ein delikates Krummhorn-Solo belebten das Tongemälde.

Die Melodie des Schwans, eine Cello-Kantilene aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns, erlebte mit dem passenden Solo-Register und den perlenden Akkordumspielungen eine höchst vornehme Wiedergabe. Louis Viernes Oeuvre aus dem Jahre 1911, seine dritte Sinfonie in fis-Moll op. 28, ist ein gewaltiges, majestätisches Werk. Daraus brachte Flierl den Einleitungssatz, das „Allegro maestoso“. Der Organist setzte das Stück mit außergewöhnlicher Meisterschaft um. Die große stilistische und formale Geschlossenheit frappierten. Zu Recht riesiger Applaus für die erhebenden Interpretationen.

Vorschau auf das nächste Konzert im Rahmen des Dillinger Orgelsommers

Domorganist Willibald Guggenmos aus St. Gallen (CH) gastiert am kommenden Samstag, 12. September, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter bei der Abschlussmatinee des „14. Dillinger Orgelsommers“. Guggenmos wurde 1957 in Friedberg geboren. Das Studium absolvierte er an den Hochschulen für Musik in Augsburg und München, die er mit drei Diplomen (Konzertfach Orgel, Kirchenmusik A und Meisterklassendiplom in Orgel) abschloss.

Von 1984 bis 2001 war er Organist an der St. Martinskirche in Wangen/Allgäu. Im Jahr 1985 spielte er das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in elf Konzerten. In den folgenden Jahren folgten Gesamtaufführungen der Werke von César Franck, Léon Boëllmann, Franz Liszt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Gustav Eduard Stehle, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Maurice Duruflé sowie der großen Orgelwerke von Max Reger, Marcel Dupré und Olivier Messiaen. Von 2001 bis 2004 war er als Kirchenmusiker und Organist am Dom „Zu Unserer Lieben Frau“ in München tätig. Seit 2004 ist Guggenmos Domorganist an der Kathedrale in St. Gallen (Schweiz). Zum Abschluss des Festivals kredenzt er unter dem Titel „Finale!“ ein üppiges europäisches Menü Orgelmusik aus der Schweiz (Vogt), Holland (Nieland), Tschechei (Eben) und Frankreich (Tournemire und Vierne). Aufgrund des beschränkten Platzkontingents empfiehlt sich frühzeitiges Erscheinen. Bitte den Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Lesen Sie über den bisherigen Verlauf des Dillinger Orgelsommers auch: