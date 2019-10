Ein Dillinger arbeitet an seinem Traum

Plus Paul Schumowski lebt in Dillingen. Trotz Handicaps hat er eine Ausbildung abgeschlossen, will bald sein Abitur machen und lebt sein Hobby.

Wie alt sind Sie?

Paul Schumowski: Ich bin 24 Jahre alt.

Stammen Sie ursprünglich aus Dillingen?

Paul Schumowski: Nein, ich stamme ursprünglich aus Kasachstan und bin im Februar 2005 zusammen mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Seit 2006 wohne ich in Dillingen.

Sie haben ein Handicap. Wie äußert sich das?

Paul Schumowski: Durch einen Geburtsunfall habe ich aufgrund von Sauerstoffmangel eine Cerebralparese. Ich konnte nicht laufen, bis ich sieben Jahre alt war. Erst nach der ersten Ulzibat-Operation in Russland konnte ich mit sieben meine ersten Schritte machen. Insgesamt wurde ich viermal am ganzen Körper operiert. Mithilfe der Operationen und durch eigene Bemühungen konnte ich mich körperlich ganz gut entwickeln. Allerdings macht sich auch heute noch die Erkrankung durch Spasmen, vor allem an den Händen, bemerkbar. Ich habe zittrige Hände und habe dadurch eine stark eingeschränkte Feinmotorik. Außerdem kann ich meine linke Hand nicht vollständig öffnen.

Wie lebt es sich mit Handicap in Dillingen?

Wohnen Sie allein? Kommen Sie gut zurecht – auch in Dillingen allgemein?

Paul Schumowski: Ich wohne zusammen mit meiner Mutter. Sie hilft mir bei allem, was ich aufgrund meiner Erkrankung nicht selber machen kann. In Dillingen komme ich ganz gut zurecht. Durch die zentrale Lage Dillingens sind auch größere Städte mit dem Auto gut erreichbar.

Wie gelang es Ihnen trotz der Erkrankung, einen erfolgreichen Schulabschluss zu erreichen?

Paul Schumowski: Ich habe zwar eine körperliche Einschränkung, doch mein Geist ist frei. Jeder Mensch muss sich an seine Umwelt anpassen. Ich musste vieles mündlich lernen, da ich Schwierigkeiten beim Schreiben habe. Ich habe stets versucht, den Lernstoff in Gedanken sowie durch meine Vorstellungskraft nachzuvollziehen und somit zu erlernen, um schriftliche Arbeiten möglichst zu vermeiden. Außerdem hatte ich ganz viel Unterstützung durch unseren Konrektor beziehungsweise meinen Klassenlehrer Bernd Keidler, meinen Mathelehrer Johannes Höfer sowie durch meine Schulbegleiterinnen Simone Kuchenbauer und Beate Eisenhofer. Dank dieser Menschen war ein Ausgleich meiner Einschränkungen bei den Prüfungen in Form von Zeitverlängerungen und Schreibassistenz möglich.

Eltern sollten ihren Kindern ein möglichst normales Leben ermöglichen

Was würden Sie Eltern behinderter Kinder mit auf den Weg geben?

Paul Schumowski: Die Eltern sollen die Hoffnung auf eine vollständige Heilung oder zumindest auf eine Verbesserung des Zustands ihrer Kinder niemals aufgeben. Die Medizin schreitet immer voran. Die Eltern sollten in der Hinsicht immer aktiv sein und bereit sein, Risiken einzugehen. Es ist auch wichtig, dass die Eltern sich mit ihren Kindern beschäftigen und ihre Talente fördern. Sie sollten ihren Kindern ein weitgehend normales Leben ermöglichen. Deswegen sollten sie Förderschulen möglichst vermeiden, denn diese beeinträchtigen die soziale und geistige Entwicklung der Kinder. Auch mich wollte man in eine Förderschule stecken. Aber zum Glück wollten meine Eltern das nicht, und der Rektor dieser Schule hat schnell gemerkt, dass das nicht der richtige Ort für mich ist. Kinder mit Behinderung sollten wie jedes andere Kind aufwachsen und normale Kindergärten und Schulen besuchen. So lernen auch andere Menschen den Umgang mit behinderten Menschen, was unsere Gesellschaft einer Inklusion näherbringt. Ich bin meinen Eltern äußerst dankbar, dass sie das alles genau so gemacht haben. Mit viel Mühe haben sie damals das Geld für meine OPs aufgetrieben und mir somit ein normales Leben ermöglicht.

Was machen Sie heute beruflich?

Paul Schumowski: Ich bin gelernter Bürokaufmann und vor Kurzem arbeitslos geworden. Ich mache seit geraumer Zeit nebenbei mein Abitur über einen Fernkurs nach. Ebenso habe ich vor ein paar Wochen ein Nebengewerbe im Bereich Grafikdesign gegründet und führe seit Neuestem auch den Onlineshop www.shop.spreadshirt.de/schumowski-designs, über den ich Kleidung mit meinen Designs vertreibe.

Das Hobby könnte zum Hauptberuf werden

Sie haben ein besonderes Hobby?

Paul Schumowski: Mein Hobby ist Zeichnen und Grafikdesign. Allerdings betrachte ich es nun viel weniger als Hobby, da ich momentan dabei bin, mein „Hobby“ über mein Nebengewerbe zu meinem Hauptberuf zu machen. Seit Neuestem arbeite ich digital. Dadurch kann ich meine Arbeiten sehr viel schneller fertigstellen. Gezeichnet wird trotzdem nach wie vor, freihändig wie auf Papier oder Leinwand. Grundsätzlich mache ich alles von Tattooentwurf bis zu Wandbildern und Porträts auf verschiedenen Materialien. Für Aufträge bin ich via Facebook und Instagram unter dem Namen schumowskidesigns erreichbar. Eine eigene Webseite ist bereits in Planung.

Wie vereinbaren Sie Schule und Hobby, wenn dann auch noch eine Reha ist?

Paul Schumowski: Es bedarf einer guten Koordination. Allerdings plane ich meinen Tag nie fest durch, sondern arbeite täglich eine gewisse Stundenanzahl an jedem meiner Projekte. Dadurch kann ich meinen Tagesablauf abwechslungsreich gestalten. Nur so kann ich stets mein Maximum leisten. Auch in der Reha konnte ich nebenbei kleine Aufträge fertigstellen und an meinen Lehrheften weiterarbeiten. Außerdem war es mir auf der Reha möglich, eine Schule zu besuchen.

Von Vorbildern und Zielen

Haben Sie Vorbilder?

Paul Schumowski: Direkte Vorbilder habe ich nicht. Ich lasse mich von vielen historischen Persönlichkeiten inspirieren, die das „Unmögliche“ erreicht und einen großen Beitrag zur Gesellschaft geleistet haben. Vor allem interessieren mich Menschen, die aus den ärmsten Verhältnissen stammen und es ganz nach oben geschafft haben. Am meisten inspiriert mich Leonardo da Vinci.

Was möchten Sie erreichen?

Paul Schumowski: Ich möchte mir etwas Eigenes aufbauen. Mein Ziel ist ein weitgehend finanziell freies Leben und somit die Möglichkeit, andere Menschen, besonders Menschen mit Behinderungen, zu unterstützen. Ich möchte mein Nebengewerbe ausbauen. Ich habe viele Pläne, vor allem im Textil- und Onlinebereich für mein Nebengewerbe. Nebenbei strebe ich nach dem Fernabi ein Physik-Studium an. Für einen Menschen mit einer Behinderung ist es sehr wichtig, ein möglichst freies und unabhängiges Leben zu führen, da es aufgrund von Vorurteilen oft sehr schwer ist, eine Ausbildung oder einen Job zu bekommen und anschließend in der Karriereleiter aufzusteigen. Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Dabei wird einem Menschen mit Behinderung oft die erforderliche Leistung nicht zugetraut und somit auch keine Chance gegeben, sich zu beweisen. Trotz Inklusionsversuchen und staatlichen Subventionen sind wir noch sehr weit von einer guten Inklusion entfernt. Jeder Mensch sollte freie Berufswahl haben. Stattdessen werden Menschen mit Behinderungen oftmals in Berufsbildungswerke für eine Ausbildung im Büro gesteckt und landen auf dem zweiten Arbeitsmarkt, wobei sich ihre Chancen auf eine Anstellung nach der Ausbildung deutlich verringern und ein Bürojob nicht für jeden interessant ist.

Fehlt Ihnen etwas im Leben oder kommen Sie trotz der Erkrankung so gut zurecht, dass Sie zufrieden sind?

Paul Schumowski: Ich bin sehr zufrieden. Ich führe ein besseres Leben als manche Menschen, die keine Einschränkungen haben. Ich sehe mein Handicap sogar als ein Geschenk Gottes. Denn es hat mich stark gemacht, meinen Geist gefördert und mir zu einer außergewöhnlichen Weltanschauung verholfen. Ich bin für jeden Tag dankbar, den ich nicht im Rollstuhl verbringen muss.

Die Fragen stellte Cordula Homann

Kontakt Wer sich für die Kunst von Paul Schumowski interessiert, kann ihn unter Telefon 0173/1578626 (persönlich oder per Whatsapp) erreichen.

