vor 31 Min.

Ein Dillinger erforscht seine Familiengeschichte - und findet einen Skandal

Plus Thomas Strehler aus Dillingen hat sich intensiv mit der Geschichte seiner Familie auseinandergesetzt. Er stieß auf eine jahrhundertelange Historie und einen besonderen Eklat.

Von Andreas Schopf

Seine Vorfahren kann Thomas Strehler bis mindestens 1640 zurückverfolgen. „Manche Nebenlinie sogar bis etwa 1480“, sagt der Dillinger. In einer solch langen Zeit blieb so mancher Familienskandal nicht aus.

Dillinger erforscht die Geschichte seiner Familie

So erfuhr Strehlers Urgroßmutter erst bei ihrer standesamtlichen Trauung, dass sie ein „lediges Kind“ ist. Und nicht nur das: Ihr Vater, den sie dafür hielt, da er der Mann ihrer Mutter war, war gar nicht ihr leiblicher Vater.

Strehler kennt sich aus mit der Geschichte seiner Vorfahren. Historisches hat ihn schon immer interessiert. Dass er sich speziell mit dem Werdegang seiner Familie auseinandersetzt, fing vor etwa 15 Jahren an. Damals tauchte ein Ahnenpass seines Großvaters aus der Nazi-Zeit auf. „Man blättert und kommt von einem ins andere“, sagt Strehler. Er recherchiert in Kirchenbüchern, im Diözesanarchiv sowie im Staatsarchiv Augsburg. „Und meine Großeltern wussten auch noch viel.“ Vor allem der Kontakt mit seinen Großeltern habe ihn in Bezug auf die Historie inspiriert. Mit seinem Opa zusammen hat er ein 50-seitiges Buch über dessen Kriegserlebnisse geschrieben, außerdem eines über dessen Kindheit.

Bei weiteren Recherchen erfuhr Strehler nach eigenen Angaben, dass seine Vorfahren mit dem Namen „Riedler“ seit dem 17. Jahrhundert im Landkreis Dillingen ansässig sind. Sie wohnten einst in Untermedlingen und Mörslingen. Die mütterliche Linie „Kuster“ kommt aus dem Allgäu. Strehlers Urgroßvater Johann Kuster, gebürtig aus der Nähe von Kaufbeuren, wurde bereits mit vier Jahren Doppelwaise, nachdem sein Vater bei Maurerarbeiten vom Kirchturm stürzte und die Mutter im Jahr davor an „Schwindsucht“ gestorben war.

Der Großvater war im Landkreis Dillingen bekannt

Kuster kam 1909 durch seinen Militärdienst beim königlich bayerischen 8. Chevauleger-Regiment nach Dillingen, wo er seine Frau kennenlernte und heiratete. Diese stammte aus dem Dillinger Speditionsgeschäft „Schuster“, das der Urgroßvater 1913 übernahm, aber im Jahre 1923 ein Opfer der Inflation wurde, berichtet Strehler. Ein anderer Urgroßvater, Norbert Fischer, war der einzige von drei Söhnen, der aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrte, jedoch schwer kriegsbeschädigt. Seine beiden Brüder fielen binnen nicht ganz zweier Monate im Dezember 1914 beziehungsweise im Februar 1915. „An einem dieser Soldatengräber konnte ich vor ein paar Jahren schon stehen“, sagt Strehler.

Sein Großvater dürfte im Landkreis Dillingen bestens bekannt gewesen sein. Es war Toni Kuster, der jahrelang Kreisvorsitzender des BLSV war, und im Jahr 2009 verstarb. Dieser kam durch Heirat im Jahre 1944 (er war zu diesem Zeitpunkt Pilot der Luftwaffe) nach Schretzheim. Seine Feldpostbriefe aus dieser Zeit (ab 1941) sind noch erhalten. „Er schrieb meiner Großmutter jeden Tag“, sagt Strehler. Seine Großmutter, Maria Kuster, geborene Fischer, kam mit sechs Jahren im September 1932 nach Schretzheim, da ihr Vater, Norbert Fischer, dorthin als Schrankenwärter versetzt worden war. Vorher war dieser Schrankenwärter in Dillishausen bei Buchloe und Oberreitnau bei Lindau. Diese Linie „Fischer“ stammt aus der Gegend um Schwabmünchen beziehungsweise Buchloe.

Ein Vorfahr wanderte in die USA aus

In der Familiengeschichte lassen sich auch Auswanderer finden. Ein Vorfahr von Strehler, er hieß Joseph Spieß, übersiedelte um die Jahrhundertwende in die USA und betrieb dort in New York eine Schneiderei. Vor dem Zweiten Weltkrieg war er kurz zu Besuch bei den Verwandten im Kreis Dillingen. Nach dem Krieg sendete er an diese „Care-Pakete“ gegen den Hunger, berichtet Strehler. Eine Großtante seiner Großmutter war zudem in Südafrika als Missionsschwester in einer Schule tätig. Zu den Familienlinien, die im Ausland leben, habe man mittlerweile jedoch keinen Kontakt mehr, sagt Strehler. (mit pm)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen