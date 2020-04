00:42 Uhr

Ein Dillinger leitet das Landgericht

Konrad Beß folgt auf Thomas Ermer

Konrad Beß wird am 4. Mai sein Amt als neuer Präsident des Landgerichts Memmingen antreten. Er folgt damit auf Thomas Ermer, der am 1. März als Abteilungsleiter an das Bayerische Staatsministerium der Justiz gewechselt ist.

Nach dem Abitur in Dillingen hat Konrad Beß in Augsburg Jura studiert und ist im April 1990 als Staatsanwalt in München in den Justizdienst eingetreten. Es folgten Stationen als Ermittlungsrichter und Zivilrichter beim Amtsgericht München sowie als Strafrichter beim Landgericht München I und anschließend als Staatsanwalt als Gruppenleiter in der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft München I. Ab Dezember 2002 leitete Konrad Beß die Zentrale Koordinierungsstelle Bewährungshilfe beim Oberlandesgericht München und war dort Richter in zwei Strafsenaten, bevor er am 1. September 2012 zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht ernannt wurde. Dort war er – neben seiner rechtsprechenden Tätigkeit – zuletzt Leiter des Rechts- und Organisationsreferats, das unter anderem für Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, für die Organisationsberatung der Gerichte sowie für IT-Projekte zuständig ist.

Konrad Beß ist 58 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Frau in einem Vorort von Augsburg, hat sich aber bereits eine Wohnung in Memmingen angemietet. Laut Pressemitteilung ist er Fan des FC Augsburg.

Der neue Präsident freut sich sehr auf seine neue Tätigkeit und die damit verbundenen Herausforderungen. Er hat angekündigt, sein Augenmerk in den ersten Wochen darauf zu richten, seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landgericht und an den zugehörigen Amtsgerichten in Memmingen, Neu-Ulm und Günzburg kennenzulernen. (pm)

