25.04.2019

Ein Eigengewächs steht auf dem Marktplatz

So sieht es am 30. April wieder auf dem Lauinger Marktplatz aus.

Auch in diesem Jahr kommt wieder ein Maibaum auf den Lauinger Marktplatz. Was geboten ist, und was Autofahrer wissen sollten

Ein Lauinger Eigengewächs ist der Maibaum, der den Marktplatz der Stadt schmücken wird. Mit dabei beim Maibaumfest am 30. April sind zahlreiche Vereine und Helfer aus der Albertus-Magnus-Stadt, wie die Lauinger Hexen, der Förderverein Schimmelturm, der Leonhardi Reit- und Fahrverein, die Stadtkapelle, der Spassclub Lauingen, der Helferkreis Asyl, die Ortsgruppe des Bayerischen Bauernverbandes, Rayong Sports und natürlich die Feuerwehr. „Vereins- und Bürgerengagement haben bei uns eine starke Tradition“, freut sich Bürgermeisterin Katja Müller. Der Festumzug zur Aufstellung startet am Dienstag, 30. April, um 17.45 Uhr auf der Dillinger Straße am „Königsgarten“.

Per Pferdefuhrwerk bringt der Leonhardi Reit- und Fahrverein den Baum zum Marktplatz, musikalisch angeführt von der Stadtkapelle. Vor dem Rathaus angekommen, schmücken Schüler der Carolina-Frieß-Grundschule den Maibaum mit farbigen Bändern. Dafür gibt’s eine Brotzeit vom Förderverein Schimmelturm. Ist der Maibaum aufgestellt, geht’s bis 23 Uhr musikalisch weiter. „Alle Lauingerinnen, Lauinger und natürlich auch Besucher von außerhalb heißen wir herzlich willkommen“, sagt Müller. Für die Bewirtung sorgt der Förderverein Schimmelturm mit Steaks, Grillwürsten, Pommes und Fassbier. Der Marktplatz und die Herzog-Georg-Straße – Einmündung Brüderstraße bis Einmündung Geiselinastraße – sind deshalb am 30. April von 13 bis 23 Uhr gesperrt. Zusätzlich ist ab 17 Uhr die Dillinger Straße/Herzog-Georg-Straße von der Einmündung Schabringer Straße bis zur Einmündung Brüderstraße bis 23 Uhr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. (pm)

