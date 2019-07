vor 36 Min.

Ein Gespenst auf Schloss Höchstädt

Karten für Theater am 29. Juli für Kinder gewinnen

Die Vorbereitungen für die 325-Jahr-Feier des Städtchens Eulenstein anlässlich der Belagerung der schwedischen Truppen des Generals Torsten Torstenson laufen auf Hochtouren. Doch ausgerechnet jetzt wacht das kleine Gespenst von Burg Eulenstein plötzlich am helllichten Tage auf und versetzt als schwarzes Ungeheuer die ganze Stadt in Aufruhr. Der Lehrer und die Schüler nehmen die Verfolgung auf. Die Polizei ist ratlos und der Bürgermeister empört… Das ist die Geschichte von „Das kleine Gespenst – Fritz und Freunde“. Dieses Theaterstück nach dem Buch von Otfried Preußler wird am Montag, 29. Juli, um 15.30 Uhr im Höchstädter Schlosshof aufgeführt. Bei schlechter Witterung findet die Aufführung im Rittersaal statt. Es ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Hierzu verlosen wird sechs mal zwei Eintrittskarten. Was Sie dafür tun müssen?

Schicken Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@donau-zeitung.de mit dem Stichwort: Gespenst. Oder eine Postkarte an Donau-Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse mit Telefonnummer an. Die Karten werden an der Kasse am Tag der Aufführung hinterlegt. Einsendeschluss ist Mittwoch, 24. Juli. (dz)

Bezirk Schwaben, 0821/3101-4533, hoechstaedt@bezirk-schwaben.de

