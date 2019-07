vor 17 Min.

Ein Glötter und eine Drummerlegende rocken in Dillingen

Siggi Schwarz an der Gitarre und Dany O´Steen am Bass zeigten beim Konzert im Schlosshof von Dillingen ebenso was sie musikalisch drauf haben, wie im Hintergrund Drummer-Legende Pete York. Mit Matthias Bäuerlein, Max Hunt und Tom Croél rockten sie für über zwei Stunden den Schlosshof.

Der Glötter Siggi Schwarz und der Brite Pete York samt Band präsentierten die Hits aus den 1960er Jahren. Das Publikum feierte ausgelassen mit.

Von Horst von Weitershausen

„Keep On Running“ rockte über den Schlosshof von Dillingen und augenscheinlich hatte dieser Song sofort bei den Konzertbesuchern den richtigen Rhythm and Blues Nerv getroffen.

Nicht nur, weil der Original-Drummer Pete York von der Spencer Davis Group den Takt bei diesem Oldie aus dem Jahr 1966 vorgab. Auch die Band um Deutschland Supergitarristen Siggi Schwarz aus Heidenheim interpretierte den Groove des R&B der damaligen Zeit hervorragend.

Bild: Harald Paul

Dies zeigte sich im nachfolgenden Song mit dem weltbekannten Titel „Gimme some lovin’“ noch deutlicher. Denn nun wollte und konnte sich niemand aus dem Publikum dem Sound der 1960er Jahre entziehen. Diese Musik griff die Menschen auch im Dillinger Schlosshof positiv an, entwickelte Freude und Ausgelassenheit in den Gesichtern, wurde zur Magie.

Eine Performance von Pete York vom allerfeinsten

Und dies sollte nur der Beginn eines Konzerts sein, bei dem sich Musiker und Publikum gegeneinander hochschaukelten und inspirierten. So spielten sich der Brite Pete York und sein kongenialer Partner am Schlagzeug, Matthias Bäuerlein aus Nürnberg, beim nächsten Klassiker der Spencer Davis Group „I’m a Man“ in ein gegenseitiges über zehn minütiges Solo-Vergnügen, bei dem neben dem großartigen Können des 32-jährigen Nürnbergers nochmals die Drummer-Künste von Pete York aufblitzten, die den heute 77-Jährigen zu einer weltweiten Legende an Drums und Percussion werden ließen.

Immer mehr Zuschauer kamen in den Schlosshof

Nach und nach hatte es sich scheinbar auch in Dillingen herumgesprochen, dass an diesem lauen Sommerabend heiße Oldie-Ryhthmen aus den 1960er und 1970er Jahren den Schlosshof rocken, denn immer mehr Publikum bevölkerte das Areal. Ob Songs von Jethro Tull, Cream, Free oder Deep Purple, um nur einige dieser Bands zu nennen, die Musiker um Siggi Schwarz interpretierten diese Klassiker instrumental und Vokal mit einer derart großartigen musikalischen Ausstrahlung, dass jeder Rock- und Rhythm- and Blues-Fan begeistert war.

Auch viele Besucher im Schlosshof, die noch gar nicht geboren waren, als diese Songs das Leben der Menschen bestimmten, wurden vom Spiel auf der Bühne und Begeisterung davor mitgerissen. Es war aber auch große Klasse, was neben Siggi Schwarz und den beiden bereits genannten Drummern Pete York und Matthias Bäuerlein, Danny O’Steen am Bass und Max Hunt am Keyboard aus ihren Instrumenten hervorzauberten, um als großartiger Sound im weiten Rund des Schlosses anzukommen. Nicht zu vergessen, die fantastische Stimme von Tom Croél, der diese Musik auch an diesem Abend zu dem machte, was sie ist.

Diese Musik ist zeitlos

Einfach großartig, wobei das tolle, hinreißende Gitarrenspiel von Siggi Schwarz dem Ganzen noch mehr als ein Rockkonzerterlebnis vermittelte. Dies zeigte sich auch darin, dass der Schlosshof von Dillingen mehr bebte, als wenn mehrere Kompanien der Bundeswehr zum Appell im Gleichschritt einmarschieren. Klar, dass Zugaben nicht fehlen durften. Die Band gab nochmals alles, ebenso das rockende und tanzende Publikum im Schlosshof. Nach über zwei Stunden war Schluss.

Die Band und das Publikum im Schlosshof hatte sich im Geist der 1960 und 1970er Jahr gefunden. Es war kein wehmütiger Rückblick in eine andere Zeit. Nein, diese Musik ist zeitlos und begeistert auch die Menschen von heute.

