vor 17 Min.

Videokonferenzen kennt dieser Gundelfinger Unternehmer nicht erst seit der Corona-Pandemie

Für die ersten Videokonferenzen hat die Firma Bissinger damals eine Satellitenanlage benötigt. Zwei Mitarbeiter installieren sie auf diesem Foto auf dem Gebäude der BTB Communications GmbH in Penig bei Leipzig.

Plus Anfang der 1990er-Jahre hat Siegfried Bissinger die ersten Videokonferenzsysteme mit seinem Unternehmen in Gundelfingen auf den Markt gebracht. Gerade in der Corona-Pandemie sind sie unverzichtbar geworden.

Von Tanja Ferrari

Nur in der Antarktis gibt es kein Videokonferenzsystem, das die Firma Bissinger aus Gundelfingen installiert hat. Ansonsten steht auf jedem Kontinent eine Anlage. Darauf ist Firmengründer Sigfried Bissinger stolz. „Heute ist das Schnee von gestern – aber zu Beginn der 90er Jahre war unsere Satellitentechnik etwas ganz besonderes“, erzählt er rückblickend.

