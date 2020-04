Ein Gundelfinger Urgestein verlässt den Stadtrat

Plus Siegfried Wölz saß 54 Jahre im Gremium. Am Donnerstag wird er in der Brenzhalle seine letzte Sitzung erleben.

Siegfried Wölz kann nur schätzen. Die Zahl der Stadtratsitzungen, die er in Gundelfingen miterlebt hat, dürfte die 1000er-Marke weit übersteigen, überschlägt er. Am kommenden Donnerstag wird noch eine dazukommen. Es ist die letzte. Nach 54 Jahren beendet Wölz seine Tätigkeit als Gundelfinger Stadtrat.

Das Gremium in der Gärtnerstadt verabschiedet damit ein Urgestein. Seit 1966 hat sich Wölz kommunalpolitisch für seine Heimatstadt engagiert. „Ich war sehr gerne Stadtrat“, blickt der 83-Jährige zurück, der von einer „schönen Zeit“ und von „Wehmut“ angesichts des nahenden Abschieds spricht. Wölz, der seit 1981 auch im Dillinger Kreistag saß, hat sich nicht nur in Gundelfingen einen Namen gemacht als kritischer Mahner, als einer, der Dinge anspricht, die manch anderer lieber unausgesprochen lässt. Auch, wenn er sich mit dieser Art nicht nur Freunde gemacht hat. „Ich habe versucht, einer geraden Linie zu folgen, auch wenn das manchem nicht passt“, sagt Wölz. Er sei immer überzeugt gewesen, dass sich eine ehrliche und aufrichtige Haltung am Ende bezahlt macht.

Von 1966 bis 1972 die erste Periode erlebt

Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Neubauten der Grundschule, des Kindergartens sowie der Brenzhalle. „Das war eine Sache.“ Negativ denkt er dagegen an seine erste Periode als Stadtrat von 1966 bis 1972 zurück. „Das war meine schlimmste Zeit im Stadtrat. Es haben sich alle nur gestritten.“ Diese Konflikte seien damals sogar vor Gericht gelandet. Als die „erfolgreichsten“ und „fruchtbarsten“ Jahre bezeichnet er die Zeit unter dem ehemaligen Bürgermeister Peter Schweizer, als zahlreiche Bauplätze entstanden seien. „Da ging was in Gundelfingen“, sagt Wölz. Dass sich heutzutage immer weniger junge Menschen in der Politik engagieren möchten, könne er nicht nachvollziehen. „Es sollte doch ein Ansporn sein, sich für seine Stadt einzusetzen“, sagt er. „Man kann etwas bewegen, das macht Spaß.“

Wölz baut seine Stahl -und Metallbaufirma auf

Neben seinem Engagement in der Kommunalpolitik baute Wölz seine eigene Firma auf. 1975 als Montagegruppe mit sechs Mitarbeitern gegründet, beschäftigt seine Stahl- und Metallbaufirma heute 150 Menschen. Die Leitung hat Wölz längst seinem Sohn Boris übertragen. Zwar sei er selbst noch fast täglich vor Ort. In das laufende Geschäft mischt er sich aber nicht ein, sagt Wölz. Zusätzlich zu Politik und Firma war Wölz unter anderem im Fischer- und im Turnverein aktiv und engagierte sich auch sozial. Für sein vielfältiges Wirken erhielt Wölz zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande und die Bürgermedaille der Stadt Gundelfingen.

In seiner Freizeit geht Wölz gerne Fischen. Außerdem war er bis zuletzt jeden Sonntag in der Therme Bad Wörishofen sowie mehrfach im Jahr in Bad Birnbach zum Heilbaden. So habe er in den vergangenen Jahren Probleme mit der Bandscheibe und dem Knie auskuriert. „Es wird Zeit, dass die Bäder wieder aufmachen“, hofft Wölz auf ein baldiges Ende der Corona-Krise. Der 83-Jährige, der vier Kinder und sechs Enkel hat, will in seinem politischen Ruhestand nun auch mehr Zeit mit seinen beiden Urenkeln verbringen. Einen offiziellen Ausstand, der aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist, hofft er, nachholen zu können.

Bürgermeisterin Gruß: Wölz ist eine Instanz

Mit Siegfried Wölz verliere der Gundelfinger Stadtrat eine „Instanz“, betont Bürgermeisterin Miriam Gruß. Wölz war und ist durch seinen vielfältigen Einsatz eine große Bereicherung für die Stadt, so Gruß. Sie wird bei der Sitzung am Donnerstag, die wegen der aktuellen Lage erneut in der Brenzhalle stattfindet (Beginn 18.30 Uhr), weitere langjährige Gremiumsmitglieder verabschieden. Darunter den Zweiten Bürgermeister Viktor Merenda, den sie als loyalen Freund schätzengelernt habe und dem sie vor allem für seine Vertretung im vergangenen Jahr, als sie aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, dankbar sei, so die Rathauschefin. Ebenfalls verabschiedet werden Werner Wittmann, Werner Böswald, Franz Kopp, Michael Wohlhüter und Sebastian Schaarschmidt. „Damit geht natürlich ein großes Stück Erfahrung verloren“, bedauert Gruß. Gleichzeitig würden mit neuen Räten neue Ideen kommen.

Lesen Sie auch: