vor 3 Min.

Ein Gundelfinger spielt in der Schafkopf-Weltspitze

Tobias Lorenz nimmt zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft teil - und ist außerordentlich erfolgreich. Hier verrät er, wie er seine Mitspieler teils zum Verzweifeln brachte.

Mit der allerletzten Teilnehmernummer 476 ist der 36-jährige Tobias Lorenz aus Gundelfingen bei der 10. Schafkopf-Weltmeisterschaft in Cham (Oberpfalz) an den Start gegangen, am Ende sprang ein nicht erwarteter dritter Platz heraus. „Ich habe meinen Papa nach Ende der Meldefrist gefragt, ob er Lust hat, mit mir am dreitägigen Turnier teilzunehmen. Wir kamen dann auf die Warteliste und durften schließlich doch noch mitspielen“, so Lorenz.

Zwei Spieler reisten aus Australien an

Bei dem vor Ostern stattfindenden Turnier im Hotel „Randsbergerhof“ wurde am Freitagabend mit dem Karteln begonnen, insgesamt absolvierte jeder der Teilnehmer – zwei davon reisten sogar von Australien aus an – bis Sonntagmittag zwölf Runden à 32 Spiele. „Das gesamte Turnier über habe ich ein überdurchschnittlich gutes Blatt bekommen, aber nach acht Runden war mit diesem Erfolg überhaupt nicht zu rechnen. Die Karten in den Runden neun bis elf waren aber wahrscheinlich die besten, die ich jemals bekommen habe. Meine Mitspieler am Tisch waren teilweise am Verzweifeln, die konnten das auch nicht glauben“, lacht Lorenz, der in Runde neun nach zwölf Spielen sechs gewonnene Einzelspiele vorweisen konnte (davon vier hintereinander) und in Runde elf, in der er ein Herz Solo Tout gewann, mit Plus 81 Punkten das beste Rundenergebnis aller 476 Teilnehmer und damit 50 Euro extra für sich verbuchen konnte.

Der Gundelfinger schob sich erfolgreich immer weiter nach vorne

In diesen drei Runden hat Lorenz den Tisch jeweils als klarer Punktsieger verlassen und sich so nach vorne geschoben. Der Sieger des jeweiligen Tisches bekommt nämlich zusätzlich zu den erspielten Punkten 40 Tischpunkte, der Zweite 30, der Dritte 20 und der Letzte zehn Tischpunkte. „Die Tischpunkte sind bei diesem Punktesystem noch wichtiger als die Spielpunkte, weil es sehr schwierig ist, viele Spielpunkte zu erreichen. Ein gewonnenes Solo etwa bringt nur sechs Spielpunkte ein, also zwei von jedem gegnerischen Spieler“, erklärt Lorenz, der das Schafkopfen schon sehr früh von seinem Vater gelernt hat und zum ersten Mal bei einem derart großen Turnier teilnahm.

Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept antwortet der 36-jährige Gundelfinger: „Gute Karten, das nötige Quäntchen Glück, und mir kam sehr entgegen, dass Farbwenz erlaubt war. Außerdem muss man sich über einen langen Zeitraum gut konzentrieren, weshalb ich am kompletten Wochenende so gut wie keinen Alkohol getrunken habe.“ Ob denn auch der Weltmeister-Titel möglich gewesen wäre? „Wenn ich in Runde zwölf so ein Blatt bekommen hätte wie in den drei Runden zuvor, dann auf jeden Fall“, schmunzelt Lorenz. „Das war leider die einzige Runde ohne jedes Einzelspiel von mir. Aber ich bin auch so mehr als zufrieden, konnte sechs Tische gewinnen und wurde fünfmal Zweiter. Wenn mir jemand vor dem Turnier gesagt hätte, dass ich am Ende Dritter werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.“

Bei der Siegerehrung durfte sich Tobias Lorenz mit seinen 591 Punkten über einen Pokal und 2000 Euro Preisgeld freuen. Weltmeister (5000 Euro Preisgeld) wurde der 66-jährige Vilsbiburger Adolf Haberl mit 626 Punkten, auf dem zweiten Platz (3000 Euro) landete Wolfgang Wineberger aus Krottenbuch in Oberbayern mit 605 Punkten. Insgesamt wurden 30 Geldpreise und 89 Sachpreise vergeben im Gesamtwert von 30000 Euro, das Startgeld lag bei 110 Euro. Die nächste Weltmeisterschaft findet in zwei Jahren statt, da sich die WM mit der Deutschen Meisterschaft abwechselt. „Vielleicht spielen wir wieder mit, und am Ende landet mein Papa ganz oben, bei dem es dieses Mal nicht ganz so gut lief. Das weiß man nie. Spaß hat es jedenfalls uns beiden gemacht, und das ist das Wichtigste“, so das Fazit von Lorenz. (MAYF)

Lesen Sie dazu auch:

Tradition: Schafkopfen Schüler bald im Klassenzimmer?