vor 37 Min.

Ein Hauch von Frühling – da schmeckt das erste Eis im Freien

Scharen von Landkreisbürgern hat es am sonnigen Sonntagnachmittag ins Freie gezogen.

Endlich! Traumhaftes Frühlingswetter bei Temperaturen von bis zu 15 Grad hat es am gestrigen Sonntag im Landkreis Dillingen gegeben. Klar, dass da Fußgänger und Radler draußen in Scharen unterwegs waren. Das erste Eis im Freien nach einem langen Winter genoss am Sonntag auf dem Höchstädter Marktplatz auch eine Mörslinger Radlergruppe, die einen Ausflug zum Café Verdi gemacht hatte: Ulrich und Cindy Stuhler mit Tochert Leonie, Stefanie und Sebastian Hausmann mit Sohn Nico und Sabina Gebauer mit Tochter Johanna gefiel es in der Frühlingssonne. Damit dürfte es allerdings bald wieder vorbei sein. Nach Angaben der Wetterfrösche soll es wieder kälter werden.