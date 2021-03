vor 51 Min.

Ein Jahr voller Einsatz für die Natur im Mooseum in Bächingen

Nicky Gery hat für das Mooseum in Bächingen einen Hühnerstall gebaut.

Seit zehn Jahren bringen sich junge Menschen im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres im Mooseum in Bächingen ein. Dieses Jahr ist sogar ein Hühnerstall entstanden.

Junge Menschen, die sich im Naturschutz aktiv einsetzen möchten, können ein freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), beispielsweise bei ökologischen Bauernhöfen in Umweltverbänden oder Umweltstationen, absolvieren.

Auch die Umweltstation Mooseum in Bächingen bietet jährlich ein FÖJ an und feiert dieses Jahr mit Nicki Gery die bereits zehnte Kandidatin. Dabei wirken die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv in der Umweltstation mit: von der Durchführung von Events und Bildungsangeboten für Kinder und Erwachsene über Landschaftspflege, Gartenbau, aber auch Büroorganisation bis hin zu einem eigenen Projekt, das von A-Z geplant und realisiert wird.

FÖJ beim Mooseum in Bächingen: Bewerbungen sind schon eingegangen

In diesem Jahr entschied sich Nicki Gery für den Bau eines Hühnerstalls und natürlich dürfen echte Hühner dann nicht fehlen. Diese bezogen auch schon ihr neues Quartier und gehören ab sofort zum „Stammteam“ in der Umweltstation. „Wir versuchen möglichst viel Freiraum bei der Projektwahl zu lassen, denn die Präferenzen sind oft sehr unterschiedlich: eine Brücke am Biotop oder ein Workshop „Körperpflege für Jugendliche“ oder auch ein Lehmbackofen. Die Ideen sind sehr vielfältig und spannend und wir sind sehr stolz, dass wir jedes Jahr ein Freiwilliges Ökologisches Jahr anbieten können. Auch für das nächste Jahr sind bereits erste Bewerbungen eingegangen“, sagt Sebastian Diedering, der im Mooseum das FÖJ betreut. (pm)

