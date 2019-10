vor 11 Min.

Ein Konzept fürs Ehrenamt

Die Ziele der Wählergruppe Pro Höchstädt. Ein Thema ist auch die Wasserversorgung

Ausführlich diskutierte die Wählergruppe Pro Höchstädt beim jüngsten Stammtisch über die vorangegangene Stadtratssitzung. Georg Scherl plädierte laut Pressemitteilung dafür, die Bürger mehr über das Thema Wasserversorgung aufzuklären. Wichtig war allen Anwesenden auch der Wunsch nach Wasser mit dem Härtegrad 13, damit Höchstädt von dem harten Wasser und den Folgen für alle Bürger wegkommt.

Ein großes Thema war die Jugend, die Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen und die nicht organisierte Jugendarbeit. Konrad Lindner hätte gerne das Jugendzentrum in der Stadt, am besten im alten Feuerwehrhaus. Außerdem würde er gern für alle Schulen eine Bücherei im alten Feuerwehrhaus installieren.

Rainer Wanek war wichtig, das Ehrenamt noch mehr zu fördern; gerade am Beispiel der „Schatzkiste“ und in den Vereinen könne man sehen, dass es immer schwieriger wird, Mitbürger und gerade auch Eltern für ein ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Vielleicht könnte man Betriebe aus Höchstädt und der Umgebung für ein attraktives Konzept gewinnen, wie man das Ehrenamt noch schmackhafter machen kann.

Auch der Verkehr in der Stadt war ein Thema. Nicht nur die schnelle und finale Entlastung der Stadt war allen wichtig, sondern auch die Idee „Fahrradcity Höchstädt“.

Ein Zebrastreifen am Mühlenring ist dringend gewünscht. Bajram Kasumi plädierte für einen Generationenwechsel im Stadtrat. Walter Gögelein und Rainer Wanek pflichteten ihm bei. Nicht nur mehr jüngere Menschen, sondern auch mehr Frauen sollten die Stadt vertreten. Als große Herausforderung und Verantwortung haben es alle gesehen, mehr Nichtwähler zu aktivieren.

Als positiv wurde bewertet, dass immer mehr junge Familien nach Höchstädt ziehen. Programme und Projekte für die ganze Familie, wie etwa ein Familien-Picknick im Stadtpark oder ein Wochenende mit Spielen für die Kleinen und die gesamte Familie, wurden angestoßen.

Am Schluss war der Klimawandel ein Thema. Wie können Bürger etwa bei der Umstellung ihrer Heizung von lokalen Handwerkern unterstützt werden?

Als Nächstes wurde beschlossen, dass am Freitag, 8. November, um 19 Uhr im La Vita der nächste Stammtisch stattfindet. Interessierte Bürger sind willkommen. Dabei soll auch die neue Wählergruppe gegründet werden. (pm)

