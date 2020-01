05:00 Uhr

Ein Konzert zwischen Western und Weihnachten

Beim Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Lauingen ging es hoch her: Von Westernklassikern wie „The Good, the Bad and the Ugly“ über Weihnachtslieder wie „A Rockin’ Christmas“ gab es einiges zu hören.

Die Stadtkapelle Lauingen entführt die Zuhörer ins Reich von Morricone, Fendrich und Franklin. Auch eine bizarre Vulkanlandschaft wird musikalisch dargestellt.

Traditionell lud die Stadtkapelle Lauingen am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Jahreskonzert in die Stadthalle ein. Das Orchester eröffnete den Konzertabend mit dem bekannten Marsch „The Washington Post“. Als Nächstes stand „Scenes from the Nutcracker“ auf dem Programm. Dirigentin Ingrid Philipp wählte damit ein gerade in der Weihnachtszeit oft gehörtes Werk der klassischen Literatur aus, das von der Stadtkapelle in einem gefälligen Arrangement für Blasorchester dargeboten wurde.

Gefühlvoll und stark im Ausdruck

Ein neueres Werk war da „Montañas del Fuego“ – Feuerberge. Es entführte das Publikum der gut besuchten Stadthalle auf die kanarische Insel Lanzarote. Eindrucksvoll zeichnete das Orchester durch kontrastreiche Melodien und Rhythmen die bizarre Vulkanlandschaft der Insel nach. Gefühlvoll und stark im Ausdruck interpretierte SophiaDamerow ihr Saxofonsolo.

Mit dem Stück „Moment for Morricone“ legte die Stadtkapelle einen Klassiker auf. In dem knapp zehn Minuten langen Werk wurde das Publikum in die Welt des Westerns entführt. Bekannte Themen aus Filmen wie „Once upon a Time in the West“ oder „The Good, the Bad and the Ugly“ wurden dabei aufgegriffen.

Ein gänzlich anderes Klangbild zeichneten die circa 40 Musiker der Stadtkapelle mit „Bergwerk“. Die bekannte Ballade des österreichischen Popsängers Reinhard Fendrich versetzte die Zuhörer in eine nachdenklich, sentimentale Stimmung.

Auch amerikanische Melodien

Den ersten Teil des Konzertabends beendete das Orchester dann beschwingt mit der Schnellpolka „Leichtes Blut“. Nach der Pause hatte die Lauinger Jugendkapelle ihren großen Auftritt: Mitreißend eröffnete sie ihren Programmteil mit „The Red, the White and The Blues“ einer Zusammenstellung verschiedener bekannter amerikanischer Melodien.

Dass sich auch ein Jugendorchester für traditionelle Blasmusik begeistern kann, bewiesen die Jugendlichen mit der SMS-Polka, die ganz im klassischen Stil einer Polka aufgebaut war. Dass Dirigentin Philipp die Leistungsfähigkeit ihres Jugendorchesters gut kennt, bewies sie mit der Auswahl des Titels „The Blues Brothers Greatest Hits“.

Abba, Flügelhorn und Stille Nacht

Die jungen Musiker hatten sichtlich Spaß an den anspruchsvolleren Melodien. Mit „A Rockin‘ Christmas“, einer Zusammenstellung amerikanischer Weihnachtslieder, beendete die Jugendstadtkapelle ihren Auftritt. Dann waren wieder die Großen dran: Den zweiten Teil ihres Konzertprogramms eröffnete die Stadtkapelle mit dem bekannten Medley „Abba Gold“ bevor sie mit „Under the Boardwalk“ von den Drifters noch ein solistisches Stück zu Gehör brachte. Philipp interpretierte auf dem Flügelhorn die Melodien mit weichem und klaren Ton. Auch die Stadtkapelle beendete ihr Programm weihnachtlich mit „Winter Wonderland“. Nach langem Applaus spielte das Orchester traditionell „Stille Nacht“ als Zugabe.

Der Vorsitzende der Stadtkapelle Lauingen, Thomas Schadl, dankte am Schluss allen, die am Konzert beteiligt waren, insbesondere Dirigentin Ingrid Philipp sowie allen Musikern für das hervorragende Konzert. (pm)

