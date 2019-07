00:31 Uhr

Ein Kracher zum Abschluss der Kulturtage

Zum Finale der Dillinger Landkreis-Kulturtage wird am Samstag, 12. Oktober, in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle die Oper Carmen aufgeführt. Unser Foto zeigt die Inszenierung vor vier Jahren in Königsbrunn, an der der Musikverein Binswangen ebenfalls federführend mitwirkte.

Georges Bizets Carmen wird in der Sebastian-Kneipp-Halle aufgeführt. Ein Teil des Erlöses geht an die

Das überwältigende Besucherinteresse für berühmte musikalische Bühnenwerke in den vergangenen Jahren in Binswangen auf dem Dorfplatz, inszeniert vom örtlichen Musikverein, hat das Planungsteam der 21. Landkreis-Kulturtage motiviert, die Veranstaltungsreihe mit einer konzertanten Aufführung der Oper „Carmen“ von George Bizet abzuschließen. Termin für diesen Kultur-Kracher ist am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen.

Das Arrangement des Gesamtwerkes stammt aus der Feder Christoph Günzels, des musikalischen Leiters des Großen Blasorchesters des Musikvereins Binswangen, das wiederum den gesamten Instrumentalpart übernimmt. Die Begleittexte verfasste Anton Kapfer. Die Rollen der Gesangssolisten repräsentieren Carmen Sanchez-Piva (Sopran), Nastasja Neumann (Alt) sowie die Mitglieder der Bayerischen Staatsoper Sang-Eun Shim (Tenor) und Tobias Neumann (Bariton). Den Opernchor bilden der Chor der Universität Augsburg, der Kinderchor „Lilacs“ aus Landshausen sowie das Männerensemble des Gesangvereins Binswangen.

Für die gesamte Logistik mit Bühnenaufbau, Bühnengestaltung sowie Ton- und Beleuchtungstechnik sorgen professionelle Techniker sowie erfahrene Handwerker. In Zusammenarbeit mit der Stadt Dillingen kümmern sich viele helfende Hände um bequeme Sitzmöglichkeiten und tragen auch Sorge für das leibliche Wohl der Gäste. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Christoph Günzel.

Die Handlung der Oper spielt in der südspanischen Stadt Sevilla. Besondere Blicke ziehen die Zigarettenarbeiterinnen auf sich, wenn sie in ihren Pausen den Hauptplatz betreten, voran die rassige Zigeunerin Carmen. Als sie wegen einer Anschuldigung nach einer Messerstecherei in der Fabrik ins Gefängnis gebracht werden soll, bezaubert sie Sergeant Don Jose mit einer Liebeserklärung. Der wird schwach und befreit sie. Als sich Carmen allmählich von ihm zurückzieht, kommt es zu einer Tragödie. Jose tötet in blinder Wut seine einstige Geliebte.

Die Besucher dürfen sich nicht nur auf die konzertante Inszenierung eines Bühnenspektakels freuen, sondern auch auf wunderbare Melodien, die absoluten Weltruhm genießen.

Die Konzerthalle bietet für die Akteure und auch für die Gäste ein einmaliges Flair. Und mit ihrem Besuch tun Kulturfreunde auch Gutes. Wie die Geschäftsführerin des Kulturtage-Trägervereins „DLG – Kultur und Wir“, Lydia Edin mitteilt, geht ein Teil des Erlöses an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. (pm)

ist ab 18 Uhr, die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab sofort bei folgenden Verkaufsstellen: Bücher Brenner, Dillingen; Bürgerbüro Lauingen; Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Gundelfingen; Schreibwaren Roch, Höch-städt. Online über www.dillinger-kulturtage.de

