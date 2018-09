05:44 Uhr

Ein Leben zwischen Familie und Ehrenamt

Die frühere Vize-Landrätin Angela Rieder aus Warnhofen feiert am Samstag ihren 80. Geburtstag. Der Spruch eines Pfarrers hat ihr in vielen Situationen geholfen.

Von Horst von Weitershausen

Ortsbäuerin von Warnhofen 44 Jahre lang, Kreisbäuerin 26 Jahre, Kreistagsmitglied 30 Jahre, stellvertretende Landrätin 18 Jahre. Diese Zahlen der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Landkreis Dillingen, die Angela Rieder vorweisen kann, sind in der Tat beeindruckend, denn es ist ja auch ein Wunder, wie die Kesseltalerin dies angesichts einer großen eigenen Familie und eines landwirtschaftlichen Betriebs alles geschafft hat. Anlass zurückzublicken bietet sich am Samstag: Die CSU-Politikerin feiert ihren 80. Geburtstag.

Der Spruch eines Pfarrers begleitet Angela Rieder ihr Leben lang

„Angefangen hat alles am 29. September 1938“, erzählt Angela Rieder. An diesem Tag erblickte sie als drittes Kind ihrer Eltern Walburga und Xaver Eisenbarth in Bollstadt das Licht der Welt. Bis zu ihrer Hochzeit im November 1957 mit Landwirt Alfred Rieder aus Warnhofen sei der elterliche landwirtschaftliche Betrieb mit Fuhrunternehmen sowie ihren sechs Geschwistern ihr Lebensmittelpunkt gewesen. Nach dem Abschluss der Volksschule in Bollstadt machte Angela Rieder eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin im Kloster Hochaltingen, kehrte danach jedoch wieder nach Hause zurück, um im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten. Für den väterlichen Fuhrbetrieb war sie meistens mit einem Lanz Bulldog unterwegs, um die Milch bei den Bauern der Umgebung abzuholen und bei der Sammelstelle abzuladen. In dieser Zeit spielte sich auch ein kleine, aber für sie wichtige Anekdote ab. „Es war Winter und wir hatten viel Schnee, als ich mit meiner Milchfuhre unterwegs war. Da sah ich nicht weit von mir, wie unser Pfarrer mit seinem Auto im Graben gelandet war und verzweifelt um sein Fahrzeug herumlief“, erinnert sich die Warnhofenerin.

Dabei habe der Geistliche immer wieder die Worte gesprochen: „Geduld verlass mich nicht – Wut zerreiß mich nicht.“ Angela Rieder hat sich das gemerkt. „Dieser Ausspruch hat so manche Entscheidung in meinem Leben mit beeinflusst“, sagt das Geburtstagskind im Rückblick. Die junge Frau aus Bollstadt heiratete Alfred Rieder. Dies sei jedoch nicht nur ein Wendepunkt in ihrem Privatleben gewesen, sagt Rieder. „Denn bereits nach zwei Monaten in Warnhofen, es war im Januar 1958, haben die mich zur Ortbäuerin gewählt, was ich dann für die nächsten 44 Jahre auch geblieben bin.“ Angela Rieder hatte auch auf dem Hof viel zu tun. Sie freute sich mit ihrem Mann über vier Söhne. Neben Kindererziehung, Haushalt und landwirtschaftlichem Betrieb sei sie aber auch häufig als Ortsbäuerin unterwegs gewesen, um dort zu helfen, wo es notwendig gewesen sei.

Irgendwann war es Angela Rieder genug Leben in der Öffentlichkeit

Es folgte im Jahr 1974 die Wahl zur Kreisbäuerin, 1978 wurde Angela Rieder, damals noch parteilos, in den Kreistag gewählt und von 1990 bis 2008 bekleidete sie das Amt der Landratstellvertreterin. Zwischendurch war sie im Jahr 1984 der CSU beigetreten. „Mit meinen Kollegen beim Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands bin ich immer ebenso gut ausgekommen, wie mit Landrat Dr. Anton Dietrich und seinem Nachfolger Leo Schrell.“ Klar habe es auch mal Reibereien gegeben, sagt die Jubilarin, „doch ich wusste mich auch durchzusetzen, wobei mir die Worte meines in den Graben gerutschten Pfarrers immer eine Hilfe waren.“

Das Engagement von Angela Rieder wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Unter anderem erhielt sie die Verdienstmedaille des Landkreises Dillingen, die Staatsmedaille, die kommunale Verdienstmedaille in Bronze sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande. Das Familienleben habe trotz all ihrer Ämter nicht sehr viel darunter leiden müssen, sagt Angela Rieder. „Ich habe stets versucht, die Aufgaben trotz ihrer Vielfalt zu koordinieren. Und als mein Mann im Jahr 1998 verstarb, war ich froh, diese Arbeit zu haben. Denn ohne hätte ich diesen Verlust nicht bewältigen können.“ 2008 sei jedoch Schluss gewesen mit all den Ämtern. „Es hat einfach gereicht, es war genug öffentliches Leben“, sagt Angela Rieder, obwohl sie heute immer noch gern Veranstaltungen, besonders von den Landfrauen besuche.

Ihren Ehrentag feiert Angela Rieder mit ihrer Familie und Freunden im Landgasthaus Sonne in Untermagerbein. Und am Sonntag könne wer will, zu ihr nach Hause zum Kaffee kommen.

