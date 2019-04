12:44 Uhr

Ein Leichtverletzter und 8000 Euro Unfallschaden

Ein Autofahrer fährt auf die Staatsstraße 2033 ein und übersieht einen Sattelzug.

Ein 74-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei um 10.30 Uhr an der Einmündung der Donauwörther Straße in Wertingen auf die Staatsstraße 2033 einen herannahenden Sattelzug übersehen.

Der Wagen wurde gegen die Leitplanke geschoben

Der Mann fuhr mit seinem Wagen in die Seite des Sattelzuges. Dabei wurde das Auto gegen die Leitplanke geschoben.

Der Unfallverursacher zog sich durch den Aufprall eine Verletzung am Kopf zu und musste ins Krankenhaus Wertingen gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (pol)

