vor 18 Min.

Ein Lichtblick für Gärtner, Blumen- und Buchhändler im Landkreis Dillingen

Plus Das bayerische Kabinett passt Regelung an Bund an. Die vielen Proteste waren erfolgreich. Was jetzt möglich ist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Gehofft hatten sie alle. Wirklich daran geglaubt nur zum Teil. Gefreut haben sie sich gestern gleichermaßen: die Inhaber und Geschäftsführer der Gartenmärkte, Baumschulen und Blumenfachgeschäfte und letztendlich auch die Kunden. Denn neben „Click & Collect“ ist ab sofort, sprich Dienstag, jetzt wieder einiges mehr möglich.

Themen folgen