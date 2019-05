vor 19 Min.

Ein Lob auf Höchstädt in Sachen Kunst

Die Künstlerin Hanne Dittrich präsentiert ihre Werke in der Schlosskapelle Höchstädt. Und das Kulturforum bekommt ein besonderes Kompliment.

Von Horst von Weitershausen

Ein nicht alltägliches Kompliment erhielt das Kulturforum Höchstädt bei der Vernissage zur Ausstellungseröffnung der Künstlerin Hanne Dittrich in der Schlosskapelle Höchstädt.

„Es ist immer wieder eine gute Erfahrung, wie hier in Höchstädt die Kunst gepflegt wird“, sagte der bekannte Kunstexperte Manfred Saller zu Beginn seiner Laudatio auf die Künstlerin aus Abtsgmünd. Allein schon das Ambiente der Schlosskapelle sei eine Einladung an die Kunst, wie sie eben auch von Hanne Dittrich in ihren Bilderwelten dargestellt werde. So eroberten die unterschiedlichen Bilderreihen der Künstlerin neue schöpferische Räume. Dabei verwende Hanne Dittrich in ihrer Kunst vielfältige Themen und Techniken, wie sie auch in dieser Ausstellung mit dem Titel „Unterwegs – inspirierte Bilder aus Italien, Spanien, Peru, Indien und der Schweiz“ zu sehen sind. Découpagen oder Collagen auf Holz, Lasuraquarelle und Eitemperamalereien auf Leinwand.

Ihre „Windows-Bilder“ seien gut in die Kenntnis der Realität einortbar, wobei die gegenständliche Bilderwelt je nach dem Abstand des Betrachters ins Abstrakte wechsele. Ähnlich ihre farblich kompositorischen Landschaften zum Thema „Fernweh“, die nach den Worten von Saller eine Illusion von Weite vermitteln. Die Menschen bewegten sich unterwegs in einen neuen Raum, um sich der Sinnfrage zu stellen.

Auch das Fernweh hat sie in ihrem Buch festgehalten

Als Wegmarken ihrer Bilder habe die Künstlerin ihr Fernweh ebenso in einem Buch festgehalten wie ihre Bilder mit Themen und Techniken konstruktiver Abstraktion unter dem Titel „Ganz konkret“. „Mathematische Elemente, einfach in der Komposition und nicht expressiv, zeugen von den hervorragenden zeichnerischen Fähigkeiten Hanne Dittrichs und die spannenden Elemente ihrer Découpagen und Collagen entführten in ein Reich der Phantasie“, so Laudator Manfred Saller zur künstlerischen Arbeit von Hanne Dittrich.

Eröffnet hatte die Vernissage Höchstädts Dritter Bürgermeister Hans Mesch mit einem Willkommensgruß an die ausstellende Künstlerin sowie die zahlreichen Vernissage-Gäste, unter ihnen Kreisrat Josef Sing, Stadtratskollegin Eva Graf-Friedel und die beiden Stadtpfarrer Daniel Ertl und Wolfram Andreas Schrimp.

Den musikalischen Rahmen der Ausstellungseröffnung gestaltete einmal mehr Sonja Bayer-Lorenz mit ihrem ausdrucksstarken Spiel der Querflöte, wobei die Musikerin sich in ihrer Stückauswahl an dem Ausstellungsthema orientierte. ist bis einschließlich Pfingstmontag, 10. Juni, täglich außer Montag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Themen aus Höchstädt:

Stadtrat Höchstädt hat Powersitzung

Kirchweihfest: Ein Zeichen für wachsenden Glauben gesetzt

Für diese Notfälle brauchen Sie die Telefonnummer 115