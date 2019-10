vor 41 Min.

Ein Loblied auf die Musik

Plus Die Aschbergchöre bringen in Glött ihre Freude am Singen zum Ausdruck.

Von Elisabeth Sturm

Die Gäste in der Glötter Sporthalle hörten beim Aschbergkonzert ein breit gefächertes Programm. Dies zeigte sich in vielfältigen Stimmungen, die durch die Beiträge transportiert wurden, sowie in der großen Bandbreite an Epochen und Musikstilen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Zunächst begrüßte Hermann Sturm, Vorsitzender des Gesangvereins „Liederkranz“ Aislingen, die Zuhörer. Darunter auch Pfarrer Josef Kühn und Pater Jijo, die Vertreter der drei politischen Gemeinden (Fritz Käßmeyer, Glött; Jürgen Kopriva, Aislingen; Simon Peter, Holzheim) und den Vorsitzenden des Chorverbandes Günter Durner sowie seines Stellvertreter Franz Lingel. Eine Hymne und ein Küssen-Klassiker Danach legte der Regens-Wagner-Glitzerchor mit seiner Hymne „Ich – Du – Wir“ los. Im Anschluss an „Komm, sagt es allen Leuten“ verzauberte der Chor von Corina Jirschik mit „Rote Lippen soll man küssen“. Andreas Schneider unterstützte am Klavier, einige Mitglieder des Gesangvereins „Frohsinn“ Glött sangen mit. Alle weiteren Mitwirkenden traten nun jeweils zweimal mit je zwei Konzertbeiträgen auf. Die 23 Sängerinnen und Sänger aus Holzheim und Weisingen machten den Anfang und brachten mit ihren ersten beiden Darbietungen „Singen macht Spaß“ und „Mit Musik geht alles besser“ zunächst die Freude an ihrem Hobby zum Ausdruck. Seinen zweiten Auftritt begann der Chor unter der Leitung von Annette Sailer mit dem wehmütigen und nachdenklichen Lied „Weit, weit weg“, ehe er mit „Ice in the Sunshine“ die Erinnerungen an den Sommer weckte. Musik als gemeinsame Sprache Jürgen Maier trat nun mit 23 Männern der Gesangvereine aus Aislingen und Eppisburg auf die Bühne. Bei „Musik erfüllt das Leben“ und „Musik kennt keine Grenzen“ besangen sie die Musik als gemeinsame Sprache der Menschheit. Nach den Proben kümmern sich die Männer gerne um ihr leibliches Wohl, was sich in „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“ und „Das Lied vom Zwetschgendatschi“ widerspiegelte. Der nächste Programmpunkt galt schließlich dem Gastchor aus Altenmünster. Unter der Leitung von Marco Schick gaben die sechs Herren und elf Damen zunächst „Sing mit uns“ und das Nordamerikanische Volkslied „Aura Lee“ zum Besten. Im zweiten Durchgang überzeugte der stimmgewaltige Chor mit dem Gospel „Deep in my soul“ und dem Gewinnersong des Eurovision Songcontest 1979 „Halleluja, sing ein Lied“. Von Hoffnung sang der gemischte Chor aus Glött, der von Charlotte Bahlmann am Klavier begleitet wurde, in den ersten beiden Liedvorträgen. „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens ermunterte dazu, die Hoffnung niemals aufzugeben, und „Ich wollte nie erwachsen sein“ den Wunsch ewig Kind zu sein beinhaltete. Mit der Volksweise „Ein Blümlein auserlesen“ eröffnete der Chor unter der Leitung von Petra Dietrich den vorletzten Programmpunkt des Abends. Zum Schluss gaben die acht Sänger und zwölf Sängerinnen den Gästen die Lebensweisheit „Sei glücklich heut’“ mit auf den Weg. Dankeschön an die Mitwirkenden Vor dem gemeinsamen Abschlusslied „Die Gedanken sind frei“ dankte Hermann Sturm allen Mitwirkenden, insbesondere dem Gastchor, sowie dem Regens-Wagner-Glitzerchor. Der SSV Glött galt der Dank für die Überlassung der Sporthalle sowie für die Bewirtung im Anschluss an das Konzert. Besonders bedankte er sich bei den Dirigenten des Abends, die ein großartiges Programm zusammengestellt und wieder einmal viel Ausdauer und Nerven bei den Proben bewiesen hatten. Hausherr Fritz Käßmeyer lobte das eindrucksvolle Konzert und dankte den Mitwirkenden, die die Spenden dieses Abends an die Kinderkrippen im Aschberggebiet überreichen werden. „Die Lieder besangen laut ihm lauter kleine Freuden, die man auf der Jagd nach den großen Freuden im Alltag oft übersieht.“ Schon jetzt freue er sich auf das Aschbergkonzert 2020.

Themen folgen