vor 49 Min.

Ein Oberbürgermeister als Lehrer

Die Fachakademie bekam eine Unterrichtsstunde geschenkt

Im Rahmen der Veranstaltung des Verbandes Bayerischer Privatschulen, dem auch das katholische Schulwerk angehört, haben Kommunalpolitiker an Schulen unter dem Motto „Kommunalpolitiker schenken eine Unterrichtsstunde“ unterrichtet. Auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz nahm daran teil: An der Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen des Schulwerks der Diözese Augsburg zeigte er am Beispiel der Stadt Dillingen die Bemühungen einer Stadt im Hinblick auf Familienfreundlichkeit und Engagement in Bezug auf Kleinkindbetreuung auf.

Die Studierenden der Fachakademie konnten dem Oberbürgermeister persönliche wie auch fachliche Fragen stellen. In diesem Zusammenhang versicherte der Oberbürgermeister die große Wertschätzung für die künftigen Erzieherinnen und Erzieher. Diese Unterrichtsstunde war laut Pressemitteilung eine Gelegenheit für die Studierenden, Informationen über die Kommunalpolitik zu erhalten und durch die Erläuterungen des Oberbürgermeisters einen Beitrag gegen Politikverdrossenheit zu leisten. (pm)

