vor 6 Min.

Ein Preis für gelungene Integration

Die Regierung von Schwaben vergibt auch in diesem Jahr Integrationspreise, um gelungene Beispiele für erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Migrantinnen und Migranten in unsere Gesellschaft zu würdigen. Die Preisverleihung erfolgt im Herbst. Das Preisgeld in Hohe von insgesamt 5000 Euro vom Bayerischen Staatsministerium des Innern und für Integration aus den vom Bayerischen Landtag bewilligten Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.

Das Preisgeld ist zweckgebunden für die Förderung der prämierten Projekte oder deren Fortentwicklung und soll auf maximal fünf Projekte verteilt werden. Kommunen, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, sonstige Initiativen und Einzelpersonen, die in Schwaben insbesondere durch bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement die Teilhabechancen und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in besonderem und nachhaltigem Maße fördern, können sich selbst mit einer kurzen Beschreibung der Aktivitäten bewerben oder auch von Dritten vorgeschlagen werden.

Die Bewerbungsunterlagen sind auf der Internetseite der Regierung von Schwaben http://www.regierung.schwaben.bayern.de unter der Rubrik „Aktuelle Themen“ abrufbar. Bewerbungen können bis einschließlich 31. Juli an die Regierung von Schwaben, Sachgebiet 14.1, Fronhof 10, 86152 Augsburg, E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de, gesendet werden. (pm)

Themen Folgen