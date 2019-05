00:32 Uhr

Ein Querkopf mit Humor

Christoph Weiherer zu Gast in Birkenried

Gäste im Kulturgewächshaus Birkenried können am kommenden Wochenende wieder Musik, Musik-Kabarett, Musikgeschichte aus Berlin und den Flamenco-Workshop erleben. Hier eine Übersicht:

Ein Querkopf mit intelligenten Texten, mitreißender Musik und bissigem Humor: Unermüdlich tourt der „niederbayerische Brutalpoet“ Christoph Weiherer mit seiner Mischung aus Liedermacherei und Kabarett durch den deutschsprachigen Raum, heißt es in einer Pressemitteilung. Ganz alleine mit Gitarre und Mundharmonika oder zusammen mit seiner Band geizt Weiherer dabei nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen. Kompromisslos, respektlos, meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt. Weiherer tritt in Birkenried auf am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr. Reservierung empfohlen, unter E-Mail: tickets@birkenried.de.

Die Flamenco-Saison in Birkenried hat bereits im April begonnen. Monatlich gibt es einen Wochenend-Workshop bis in den November, sowie das traditionelle einwöchige Flamenco-Camp, dieses Jahr vom 29. Juli bis 3. August. Dazu sind Anfänger, Mittelstufe, Kinder ab sechs Jahren und Gitarristen gefordert. Der Workshop wird von der erfahrenen Tänzerin und Lehrerin Ari la Chispa aus Berlin durchgeführt. Den Workshop Flamenco-Gitarre beim Flamenco-Camp Juli/August leitet der spanische Gitarrist Valle Monje aus einer alten Flamenco-Familie aus Jerez de la Frontera. Anmeldung und Infoanfragen: flamenco@birkenried.de.

Hinter dem Künstlernamen Lüül steckt der Berliner Sänger, Liedermacher und Gitarrist Lutz Graf-Ulbrich, der Insidern aus vielen Projekten bekannt ist. Er hatte den Neue-Deutsche-Welle-Hit „Morgens in der U-Bahn“, gründete das Rocktheater Reineke Fuchs und ist seit Anfang an bei den 17 Hippies. Am Sonntag, 19. Mai, ist er um 14 Uhr zu Gast in Birkenried. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. (pm)

Themen Folgen