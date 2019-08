21.08.2019

Ein Schreiben an Markus Söder

Georg Winter und Johann Popp wenden sich mit drei Anliegen an den Ministerpräsidenten

Das „grüne“ Gewissen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und seine verschiedenen Initiativen zum Klimaschutz und zur Stärkung ökologischer Maßnahmen möchten der Stimmkreisabgeordnete Georg Winter und Bezirksrat Johann Popp nachdrücklich unterstützen.

In einem Schreiben an den Ministerpräsidenten haben sie laut Pressemitteilung in drei Punkten die wesentlichen Stärken Bayerns dargestellt, die sie für eine gute Grundlage und als „beste Voraussetzungen“ für eine wirkungsvolle Umsetzung der klimapolitischen Ziele betrachten. Nach Ansicht der beiden Mandatsträger besitzt Bayern große staatliche Flächen, wissenschaftlichen Sachverstand an Eliteuniversitäten und eine ausreichende Finanzausstattung. Um ein möglichst wirksames Gesamtergebnis zu erzielen, sei die Bündelung aller Möglichkeiten erforderlich. In deren Ergänzung unterbreiten Winter und Popp drei konkrete Vorschläge:

Sie begrüßen den Vorschlag, Windenergie schwerpunktmäßig innerhalb der Staatsforsten, die seit der Säkularisation in staatlichem Eigentum sind, zu ermöglichen. Dabei sei die Akzeptanz der Bevölkerung sicher ungleich größer als bei einer Platzierung der Windräder im oder am Siedlungsgebiet.

Aus dem gleichen Grund könne der Freistaat Bayern auf seinen zahlreichen unbebauten Flächen auch in weitaus größerem Umfang als bisher Anlagen der Fotovoltaik errichten, zumal diese auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine sichere Amortisation versprechen würden.

Schließlich könne auch ein weiterer bayerischer Standortvorteil zugunsten einer nachhaltigen ökologischen Anstrengung nutzbar gemacht werden. Bayern verfüge nicht nur über mehrere Eliteuniversitäten, sondern auch über zahlreiche Forschungseinrichtungen. Daher, so meinen Popp und Winter, wäre es angebracht, eine auch finanziell ausreichend unterlegte Forschungsinitiative im ökologischen Bereich zu ergreifen, beispielsweise mit dem Ziel, effizienter als bisher die immer mehr zunehmenden Plastikabfälle zu recyceln und hieraus Treibstoff oder andere verwertbare Produkte zu gewinnen.

Bayern habe als eine der wenigen Regionen Europas die Köpfe und die Ressourcen, um gerade in diesem wichtigen und zukunftsträchtigen Bereich nachhaltige Fortschritte zu erzielen. Winter und Popp hoffen, dass die Staatskanzlei ihre Vorschläge aufgreift. Unterstützung erwarten sie laut Pressemitteilung von Generalsekretär Markus Blume, den sie über das Schreiben informiert haben. (pm)

