vor 56 Min.

Ein Segen für die Tiere

Eigentlich hätte der Tiersegnungs-Gottesdienst der Aktion „Freunde schaffen Freude“ in Zusammenwirkung mit der Katholischen Kirchengemeinde Dischingen am „ Tag der Deutschen Einheit“ wie in den beiden Jahren zuvor draußen stattfinden sollen, doch es regnete heftig. Vermutlich vom Wetterbericht vorgewarnt, waren überwiegend nur kleinere Hunde mit ihren „Herrle und Fraule“ gekommen.

Pfarrer Dietmar Horst verstand es einfühlsam, das Thema Tiere – biblisch und in der Geschichte über die „Kuh“ aus dem Büchlein „Fabelhaftes von Menschen und Tieren“ von Ernst Günter Wenzler – in den Verlauf des Gottesdienstes einzubinden. Pfarrer Horst segnete Menschen und Tiere zuerst gemeinsam und dann jeden Hund in direktem Kontakt. Die Vierbeiner spürten wohl die Wertschätzung, die der Geistliche ihnen entgegenbrachte, denn auch diese individuelle Segnung ging ohne Knurren und Bellen vonstatten. (pm)