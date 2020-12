08:00 Uhr

Ein Soldat aus Brasilien wird in der Dillinger Kaserne ausgebildet

Hauptmann João Álvares nimmt im Rahmen der Militärischen Ausbildungshilfe am Dienstbetrieb des Bataillons teil.

Hauptmann João Álvares sammelt Erfahrungen für seine zukünftigen Aufgaben.

Das Informationstechnikbataillon 292 in Dillingen hat einen Gast aus Brasilien. Hauptmann João Álvares nimmt im Rahmen der Militärischen Ausbildungshilfe am Dienstbetrieb des Bataillons teil.

Das Informationstechnikbataillon 292 ist in Dillingen beheimatet

Hauptmann Álvares wird im nächsten Jahr Kompaniechef einer IT-Kompanie in Brasilia. Aus dieser IT-Kompanie wird Anfang 2023 ein ganzes IT-Bataillon werden, dem dann mehrere Kompanien angehören. Hauptmann Álvares wird die Arbeitsweise des neuen IT-Bataillons mit entwerfen: „Ich nehme an Besprechungen teil und lasse mir die Abläufe hier im Bataillon erklären.“ Bataillonskommandeur Oberstleutnant Markus Krahl ermöglicht ihm Einblicke in seine eigene Tätigkeit.

Álvares begleitet auch die spezifische Fachausbildung der Dillinger IT-Soldaten „Hauptmann Álvares hat sich erstaunlich schnell vollumfänglich ins IT-Bataillon 292 integriert“, sagt Krahl, und fügt hinzu: „Auch für mein gesamtes Offizierkorps ist die gemeinsame Zeit sowie der Austausch mit einem ausländischen Offizier interessant, wertvoll und bereichernd zugleich.“ João Álvares hat seinen Aufenthalt in Deutschland im Januar mit seinem Urlaub begonnen. Im April hatte er Dienstantritt beim Bundessprachenamt in Hürth. Im September begann sein Dienst beim IT-Bataillon 292.

Soldat freut sich auf Familie in Brasilien

Bei der Ausplanung des neuen IT-Bataillons wird er einige seiner Erfahrungen verwirklichen: „Ich konnte hier gute Erfahrungen sammeln und meinen Horizont erweitern.“ Wenn er an Brasilien denkt, freut er sich „am meisten auf die Familie“.

Da ihn seine Angehörigen pandemiebedingt nicht besuchen konnten, hat er eine lange Trennung hinter sich. In guter Erinnerung behalten wird er die Freundlichkeit der Menschen und die Kameradschaft, die er besonders im IT-Bataillon 292 erleben durfte. (pm)

