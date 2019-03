vor 36 Min.

Ein Stadtsaal voller Chöre aus ganz Schwaben

Am Sonntag findet das schwäbische Chöretreffen der Landfrauen in Dillingen statt. Ein Höhepunkt für alle Beteiligten.

Von Cordula Homann

Schon ihr Vater hat in einem Chor gesungen, 50 Jahre lang. Klara Kitzinger ist Gründungsmitglied des Dillinger Landfrauenchores, der im vergangenen Jahr sein 40. Bestehen feierte. Auch ihre Tochter ist im Chor. Am Sonntag werden sogar die Enkel auf der Bühne stehen. Dann findet das schwäbische Chöretreffen der Landfrauen statt.

Das war in der Kirche nicht üblich

Klara Kitzinger, inzwischen Vorsitzende des Dillinger Landfrauenchores, erinnert sich noch daran, wie unter Klosterfrau Eva-Maria Pfister das Projekt startete. Von dem ersten Treffen gibt es kein Protokoll. „Man kam zusammen und sang“, sagt die Faiminger Ortsbäuerin und lacht. Damals war der Chor noch einstimmig, es sei lässig gewesen. „Eva-Maria hatte eine besondere Ausstrahlung. Da hat man gern gesungen.“ Neben Volksliedern gehörten damals Gospels zum Programm, obwohl das in der Kirche nicht üblich war. In der Meistersingerhalle in Nürnberg oder in der Frauenkirche in Dresden ist der Chor schon aufgetreten. „Die Mailänder Scala – das wäre eine Steigerung“, sagt die 66-Jährige und lacht. Der Chor trete gerne auf und verlange nichts, außer einer Spende. Der Raum sollte nur groß genug sein, für die über 40 Sängerinnen.

Es gibt keine Altersgrenzen

Von 1986 bis 2003 leitete Gernot Walter den Chor, ab da wurde dreistimmig gesungen. Seit 16 Jahren leitet Elvira Foitl den Chor. Die Sängerinnen sind sich sicher: Der Chorleiterin ist es zu verdanken, dass immer wieder junge Frauen den Weg in den Dillinger Landfrauenchor finden. Weil Elvira Foitl Lieder aussucht, die alle ansprechen. Auch Kathrin Kitzinger, Tochter der Vorsitzenden, gefällt das. Sie ist erst seit eineinhalb Jahren dabei und genießt die gute Stimmung im Chor. Über die Altersgrenzen hinweg würde man sich gut verstehen. Die Gemeinschaft mit mehreren Generationen mache Spaß. Für die 40-Jährige ist die Veranstaltung am Sonntag etwas Besonderes. Es wird ihr erstes Chöretreffen sein. Und sogar ihre beiden Kinder, der neunjährige Josef und die vierjährige Theresa, sind dann im Einsatz.

Es gibt eine Überraschung

Das Chöretreffen beginnt am Sonntag, 31. März, um 9.30 Uhr mit einer Messe in der Kirche St. Ulrich in Schretzheim. Ab 14 Uhr wird das Chöresingen im Dillinger Stadtsaal fortgesetzt. Mit dabei sind der Alter Zillertaler, der Ober- und der Unterallgäuer Bäuerinnenchor, die Landfrauenchöre Ostallgäu, Augsburg, Donau-Reis, Neu-Ulm, und Aichach-Friedberg und der Allgäuer Bauernchor. Kreisbäuerin Annett Jung hofft auf viele Zuschauer, sowohl in der Kirche als auch im Stadtsaal. Die Dillinger singen ganz am Schluss. Dann treten die zwei Kitzinger Kids auf und es gibt eine Überraschung.

Lesen Sie auch:

Promibesuch beim Landfrauentag: Jörg Kachelmann erklärt, woher der Nebel kommt: nicht von der Donau

Verdiente Frauen geehrt: Die Landfrauen ehren ihre langjährigen Mitglieder

Themen Folgen